Allstate Protection Plans, uma divisão da Allstate Corporation (NYSE: ALL), adquiriu a Kingfisher, uma empresa privada que otimiza o ciclo de vida de dispositivos inteligentes (reparo, substituição, troca e atualização) para melhorar as ofertas ao setor de telefonia móvel e seus clientes. Esta aquisição estratégica reforça a capacidade da Allstate Protection Plans de oferecer soluções inovadoras que ajudam os clientes a aproveitar ao máximo seus dispositivos.

Fundada em 2016, a Kingfisher vem sendo pioneira na economia circular de móveis, ao fornecer um conjunto de produtos que ajudam operadoras de telefonia móvel, fabricantes e varejistas a satisfazer a crescente demanda de clientes por soluções flexíveis de propriedade e proteção que reduzam seu impacto ambiental. A aquisição traz a equipe de especialistas em telefonia móvel da Kingfisher para uma equipe da Allstate que revolucionou o setor de proteção de dispositivos nas últimas duas décadas e atende a mais de 150 milhões de clientes ao redor do mundo.

"A Allstate Protection Plans faz parcerias com algumas das principais operadoras de telefonia móvel do mundo, incluindo Telenor Group, Softbank, Three e T-Mobile, com o setor de telefonia móvel se mantendo uma área-chave de crescimento para nós a nível mundial", disse Karl Wiley, Presidente Global e Diretor Executivo da Allstate Protection Plans. "Estamos animados em receber a equipe da Kingfisher na Allstate. Ao incorporar esta equipe de especialistas de classe mundial, obtemos uma vantagem competitiva significativa sobre as empresas tradicionais no setor sem fio, ao aperfeiçoar ainda mais nossa capacidade de satisfazer as necessidades em evolução de operadoras e clientes."

"Entramos no mercado com a crença de que operadoras e clientes merecem uma experiência em telefonia móvel melhor e mais flexível", disse Georgiann Reigle, Cofundadora e Diretora Executiva da Kingfisher. "Com o alcance mundial, recursos e solidez financeira da Allstate, estamos agora posicionados para impulsionar a circulação eficiente de dispositivos novos e usados para potencialmente bilhões de usuários, o que reduz significativamente o impacto ambiental do uso de dispositivos móveis em todo o mundo."

Sobre a Allstate Protection Plans

Durante quase duas décadas, a Allstate Protection Plans transformou o setor de garantia estendida com inovação de serviços e um foco obsessivo na experiência do cliente. Hoje, a Allstate Protection Plans tem a confiança de mais de 150 milhões de clientes, bem como das principais operadoras de telefonia móvel e varejistas na América do Norte, Europa, Japão e Austrália. A Allstate Protection Plans está disponível para dispositivos móveis, eletrônicos, eletrodomésticos, mobiliários e mais de 20 outras categorias de produtos. A Allstate Protection Plans é uma subsidiária integral da The Allstate Corporation.

Sobre a Kingfisher

A Kingfisher é uma empresa de experiência em telefonia móvel de última geração, que vem reinventando totalmente a economia da experiência em telefonia móvel. Com as pessoas como prioridade em design, somos obcecados por otimizar o ciclo de vida de dispositivos conectados, ao desenvolver soluções de experiência de ponta a ponta, criadas para transformar a economia da experiência em telefonia móvel para operadoras, seus clientes e o planeta. Mediante nossas soluções engenhosas, ampliamos a vida útil dos dispositivos conectados ao impulsionar a circulação eficiente de dispositivos novos e usados dentro da cadeia de valor mundial, estabelecendo uma transformação circular em escala. Saiba mais sobre como estamos transformando o setor em: www.kingfisher-mx.com

