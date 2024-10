A segunda edição da campanha pela Dignidade Menstrual, realizada pela Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp) e pela Pieralisi do Brasil, será lançada no 35º Encontro Técnico/Fenasan 2024, que ocorrerá de 22 a 24 de outubro, no Expo Center Norte/SP.

O objetivo da iniciativa é distribuir absorventes e/ou coletores a mulheres em situação de vulnerabilidade. "A ideia é incentivar os participantes do Encontro Técbico AESabesp/Fenasan a fazer doações para a compra de kits de higiene, dando condições a jovens estudantes a terem acesso às aulas sem restrição no seu período, evitando constrangimento e dando oportunidade para que essas mulheres possam ter ascensão social e ocupar cargos de destaque no mercado de trabalho", afirma Maria Aparecida de Paula, diretora social da AESabesp. "Ao contribuir com o projeto, cada um de nós pode ajudar a diminuir a evasão escolar e colaborar na promoção de um mundo melhor", acrescenta.

No final do ano passado, a campanha distribuiu os produtos nas cestas básicas de 300 famílias do município de Valinhos, em São Paulo.

Segundo relatório de Mulheres e Saneamento 2022 (https://encurtador.com.br/vsxYg), uma análise inédita relacionada à pobreza menstrual, os dados demonstram que as mulheres mais pobres têm um esforço econômico 16 vezes maior para conseguir comprar produtos de higiene pessoal, se comparado com a população feminina de maior renda. "Esta desigualdade é refletida não só dentro do conceito de pobreza menstrual, mas também na falta de condições sanitárias para a realização da higiene pessoal. Este é apenas um dos fatores da desigualdade de gênero, podendo também destacar o acesso aos serviços de água e de coleta de esgoto que afeta outros direitos humanos como saúde, segurança, educação entre outros", ressalta Maria Aparecida. "Vamos promover uma roda de conversa com o tema "Dignidade feminina e o papel da mulher como base nas finanças sustentáveis no Brasil" para abordar assuntos referentes às desigualdades sociais", adianta a diretora.

A discussão será realizada no dia 23 de outubro, com presenças da CEO da Pieralisi, Estela Testa; e da presidente do Instituto Musas, Juliana Matos.

"Este projeto visa também a conscientização sobre a saúde menstrual, quebrando tabus e promovendo um ambiente em que falar sobre menstruação seja natural e sem estigma", destaca Estela. "O combate à pobreza menstrual é uma questão de dignidade, igualdade e justiça social. Ao unirmos esforços nesta causa estamos garantindo que todas as mulheres e meninas possam ter uma vida plena sem serem impedidas por uma questão que deveria ser tratada como básica em nossa sociedade. Contamos com o apoio de todos", enfatiza a CEO da Pieralisi.

O público do evento poderá participar desta campanha fazendo doações para o projeto no Banco Bradesco

Agência: 0105 C/c: 4481-4, CNPJ:

56.765.472/0001-90 Associação dos Engenheiros da Sabesp

Chave Pix Celular: (11) 96375-1731

Serviço

Roda de conversa: Dignidade feminina e o papel da mulher como base nas finanças sustentáveis no Brasil - Lançamento da Campanha Dignidade Menstrual 2024-2025

Quando: 23 de outubro, 15h

Onde: estande da AESabesp no 35º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2024 - Expo Center Norte, em São Paulo, capital - Pavilhões Verde e Vermelho

Visitação à feira: gratuita

Mais informações no site: https://www.fenasan.com.br/

