Atividade especial desta edição contará com a presença de vários especialistas, inclusive alguns que trabalharam diretamente na maior catástrofe climática da história do estado do Rio Grande do Sul. Cerca de 2,4 milhões de pessoas foram afetadas pelas chuvas que atingiram o estado entre abril e maio deste ano.

O Talk show "Rio Grande do Sul: Atuação operacional e ação humanitária" é um dos destaques da programação do 35º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan, que acontece entre os dias 22 e 24 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento é uma realização da Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp), em parceria com a Associação dos Especialistas em Saneamento (AESAN).

A discussão está alinhada ao tema central do evento "Saneamento Ambiental: condição fundamental para o enfrentamento das mudanças climáticas" e terá como coordenadora a diretora Social da AESabesp, Maria Aparecida Silva de Paula. A apresentação ficará a cargo de Agostinho Geraldes, diretor Técnico da AESabesp, e Ana Paula Rogers, assessora de comunicação da entidade, e a moderação do encontro será do presidente da Associação, Luciomar Santos Werneck.

Serão entrevistados: Roberval Tavares de Souza, diretor de Tecnologia e Inovação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp); Andre Luis Gois Rodrigues, superintendente de Produção de Água da Sabesp (OA); Marcelo Alexandre dos Santos, gerente da Divisão de Manutenção Elétrica e Instrumentação da Sabesp (OGGE); Mauricio Loss, diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre; e Guido Bamberg, secretário de Obras de Canoas/RS.

Programação completa dos eventos especiais neste link: https://fenasan.com.br/eventos-especiais/

35º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2024

A visitação à Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente- Fenasan, que é gratuita, será integrada à feira Waste Expo Brasil 2024, destinada à gestão dos resíduos sólidos; reciclagem, limpeza pública, saneamento urbano e geração de energia sustentável. Juntos, os eventos ampliam as oportunidades de networking e negócios para os mais de 22 mil visitantes esperados.

Alinhamento aos ODS e ao ESG

O tema central desta edição é "Saneamento ambiental: condição fundamental para o enfrentamento das mudanças climáticas".

Alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU e aos conceitos de ESG, a edição 2024 continuará ampliando o diálogo em torno das questões de saneamento ambiental, meio ambiente e sustentabilidade e promovendo o compartilhamento de conhecimento.

O evento reunirá especialistas e profissionais como engenheiros, químicos, biólogos, técnicos, pesquisadores, estudantes, gestores e empresários que atuam no saneamento ambiental e, de forma geral, todas as pessoas interessadas no avanço da aplicação dos conhecimentos da engenharia e das inovações tecnológicas no setor, com participação de congressistas, visitantes da Feira e as mais variadas empresas da cadeia produtiva do saneamento: fabricantes, distribuidoras e prestadoras de serviços do mercado.

Além de polo de negócios e oportunidades de networking, o evento tem por objetivo a promoção e divulgação do desenvolvimento tecnológico do saneamento e de produtos empregados em sistemas de tratamento de água, adução e abastecimento e sistemas de coleta, tratamento de esgotos, drenagem e disposição final de resíduos e demais ações do saneamento ambiental.

Serviço

Talk show: Rio Grande do Sul: Atuação operacional e ação humanitária

Quando: 22 de outubro, terça-feira, das 18h às 19h

Onde: Plenária do Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2024 - Expo Center Norte, em São Paulo, capital - Pavilhões Verde e Vermelho

Visitação às feiras: gratuita

Para conhecer a programação, inscrições e credenciamento, basta acessar: https://www.fenasan.com.br/

