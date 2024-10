Laserfiche, o principal fornecedor de SaaS com gestão de conteúdo inteligente e automação de processos de negócios, anunciou hoje que seu cliente, Stonehage Fleming, ganhou o prêmio Datos Insights 2024 Digital Wealth Management Impact Award pela transformação tecnológica. Este prêmio reconhece a inovação da Stonehage Fleming em alavancar o conjunto de ferramentas de gestão de conteúdo, automação de processos, integração, governança de informações e levantamento inteligente de dados da Laserfiche para impulsionar a excelência operacional em toda a organização.

A Stonehage Fleming, líder internacional em prover serviços fiduciários e de gestão de patrimônio, enfrentou uma série de desafios com sua transformação, incluindo sistemas legados ineficientes, crescente complexidade regulatória e atendimento às necessidades em evolução dos clientes. Para alcançar suas iniciativas digitais, a equipe de TI adotou a Laserfiche como um mecanismo de orquestração de processos em seus 19 escritórios em todo o mundo.

A equipe automatizou vários processos legados no departamento de Desenvolvimento de Negócios, o que aumentou a consistência, eficiência e cooperação para integrar clientes. Integrações entre a Laserfiche e outras plataformas de tecnologia principais da organização e processos automatizados otimizaram o tempo da equipe. Enquanto isto, os sólidos recursos de segurança da Laserfiche apoiam as práticas rígidas de governança de informações da Stonehage Fleming.

A equipe de TI da Stonehage Fleming estima que esta iniciativa com a Laserfiche economizou mais de US$ 150.000 e dezenas de milhares de horas, ao permitir que a equipe prestasse um melhor atendimento ao cliente.

"As empresas de gestão de patrimônio precisam de planejamento estratégico de TI e parceiros de tecnologia que otimizem as funções administrativas, enquanto dão suporteàconformidade", disse Joman Kwong, Gerente de Soluções Estratégicas, Serviços Financeiros na Laserfiche. "O uso inovador da tecnologia Laserfiche pela Stonehage Fleming é um exemplo de como a transformação digital completa pode resultar em uma melhor experiência para funcionários e clientes. Parabénsàequipe da Stonehage Fleming!"

"Estamos orgulhosos de receber o prêmio Datos Insights 2024 Digital Wealth Management Impact Award pela transformação tecnológica e destacar a inovação que ocorre em nosso setor para beneficiar clientes, parceiros e colegas", disse Gert Bester, Gerente de Sistemas Comercias de TI na Stonehage Fleming. "Nossa parceria com a Laserfiche e nosso provedor de soluções, Datafabricx, foram fundamentais para transformar nossas operações digitais, a fim de otimizar operações, mitigar riscos e oferecer um serviço com mais rapidez a nossos clientes."

Sobre a Laserfiche

Laserfiche é líder em prover SaaS com gestão de conteúdo inteligente e automação de processos empresariais. Mediante poderosos fluxos de trabalho, formulários eletrônicos, gerenciamento de documentos e análises, a plataforma Laserfiche® acelera o modo como os negócios são realizados, permitindo que os líderes tenham foco no crescimento em toda a empresa.

A Laserfiche foi pioneira no escritório sem papel com o gerenciamento de conteúdo empresarial. Hoje, a abordagem de desenvolvimento da Laserfiche, que prioriza a nuvem, incorpora inovações em aprendizado de máquina e IA para permitir que as organizações em todo o mundo se transformem em empresas digitais. Clientes de todos os setores – incluindo governo, educação, serviços financeiros, saúde e manufatura – usam a Laserfiche para aumentar a produtividade, escalar seus negócios e oferecer experiências de cliente com prioridade digital.

Os funcionários da Laserfiche estão comprometidos com a visão da empresa de capacitar os clientes e inspirar as pessoas a reimaginar como a tecnologia pode transformar vidas.

Conecte-se com a Laserfiche:

Blog da Laserfiche | Twitter | LinkedIn | Facebook

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241011777719/pt/

Contato de Mídia:

Linda Domingo

Diretora de Comunicações | Laserfiche

Linda.domingo@laserfiche.com

562-988-1688 R. 234