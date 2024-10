Empresa especialista em soluções para tratamento de água e efluentes, Fluid Feeder, atualiza sua certificação ISO 9001:2015 - selo internacional que comprova a confiabilidade e qualidade de gestão de uma organização. A certificação ISO 9001, concedida pela International Organization for Standardization (ISO), é um dos principais padrões globais para sistemas de gestão de qualidade.

O reconhecimento é concedido apenas a organizações que demonstram capacidade de fornecer produtos e serviços que atendam as expectativas dos clientes e os requisitos regulatórios aplicáveis, mantendo a melhoria contínua dos processos. "Essa recertificação é um motivo de grande orgulho para toda a equipe da Fluid Feeder. A auditoria foi intensa, com três dias de análise minuciosa de todos os nossos processos. Superar essa etapa com êxito demonstra o nosso comprometimento com a qualidade e a melhoria contínua", afirma Francisco Carlos Oliver, CEO da Fluid Feeder.

A atualização ocorreu em julho por meio da certificadora Bureau Veritas. "A importância da certificação ISO 9001 vai além do reconhecimento interno. Muitas grandes empresas exigem que seus fornecedores possuam essa certificação, o que torna a Fluid Feeder uma parceira ainda mais atrativa no mercado. A ISO 9001 é um diferencial competitivo importante, pois demonstra aos nossos clientes que trabalhamos com os mais altos padrões de qualidade", complementa Oliver.