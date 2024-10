Após 100 anos de especulação sobre seu destino, acredita-se que os restos mortais parciais de Andrew Comyn “Sandy” Irvine tenham sido finalmente encontrados no Monte Everest. Em 8 de junho de 1924, aos 22 anos, Irvine desapareceu enquanto tentava conquistar o pico mais alto do mundo, junto com seu parceiro de escalada, o renomado alpinista George Mallory.

A sock embroidered with "A.C. Irvine", along with a boot, has been discovered on the Central Rongbuk Glacier below the North Face of Mount Everest by a team led by Jimmy Chin. This is the first possible proof of Irvine's death since disappearing during a 1924 expedition. (credit: Jimmy Chin)

A descoberta foi feita recentemente por uma pequena equipe que incluía o explorador da National Geographic, fotógrafo, diretor ganhador do Oscar? e alpinista profissional, Jimmy Chin, junto com os alpinistas e cineastas Erich Roepke e Mark Fisher. O que se acredita ser o pé de Irvine, envolto em uma meia e uma bota, foi encontrado na Geleira Central Rongbuk, abaixo da Face Norte do Everest, em uma altitude menor que onde foram localizados os restos mortais de Mallory. Os restos mortais parciais – identificados com seu nome costurado na meia – estão agora em posse da Associação de Montanhismo China-Tibete, que é responsável pelas autorizações de escalada na Face Norte do Everest.

A descoberta foi relatadaàRoyal Geographical Society, organizadora da expedição de Mallory e Irvine em conjunto com o Alpine Club que, na época, era apenas a terceira escalada britânica ao Monte Everest. Ela também foi compartilhada com a sobrinha-neta e biógrafa de Irvine, Julie Summers, um dos muitos parentes vivos da família. A família Irvine se ofereceu para comparar os resultados dos testes de DNA com os restos mortais para confirmar a identidade de Irvine.

“Qualquer expedição ao Everest segueàsombra de Irvine e Mallory”, disse Chin. “Nós certamente o fizemos. E, às vezes, na vida, as maiores descobertas ocorrem quando você nem está olhando. Esse foi um momento monumental e emocionante para nós e para toda a nossa equipe em terra, e esperamos que isso possa finalmente trazer paz de espírito para seus parentes e para o mundo da escalada em geral.”

“É impressionante que essa descoberta tenha sido feita no ano do centenário do desaparecimento de Sandy”, disse Summers. “Eu vivo com essa história desde os 7 anos de idade, quando meu pai nos contou sobre o mistério do tio Sandy no Everest. A história se tornou mais real quando os alpinistas encontraram o corpo de George Mallory em 1999, e eu me perguntei se o corpo de Sandy seria descoberto em seguida. Um quarto de século após essa descoberta, parecia extremamente improvável que algo novo fosse encontrado. Quando Jimmy me disse que tinha visto o nome A.C. Irvine na etiqueta da meia dentro da bota, eu me emocionei até as lágrimas. Foi e continuará sendo um momento extraordinário e comovente.”

O professor Joe Smith, diretor da Royal Geographical Society, falou sobre a descoberta: “Como organizadora conjunto da expedição ao Everest de 1924 (com o Alpine Club), apreciamos profundamente o respeito que a equipe de Jimmy Chin demonstrou pelos restos mortais de Sandy Irvine e sua sensibilidade para com os membros da família de Sandy e outras pessoas ligadas àquela expedição. Sandy foi uma figura excepcional e fez uma contribuição significativa para nossa compreensão do Everest e do Himalaia. A descoberta de seus restos mortais proporciona um elemento de encerramento para seus parentes e para a comunidade de montanhismo em geral, e somos gratos a Jimmy e sua equipe por possibilitarem isso e garantirem que Sandy esteja em boas mãos. Continuaremos ajudando Jimmy, sua equipe e a família de Sandy durante o que inevitavelmente será um período de intenso interesse global.”

Irvine e Mallory eram alpinistas britânicos que desapareceram em 1924 durante uma expedição organizada pela Royal Geographical Society e pelo Alpine Club para serem os primeiros a chegar ao topo do Everest. O mistério de saber se eles chegaram ao cume antes de sua morte intrigou alpinistas e historiadores por décadas. O corpo de Mallory foi descoberto em 1999 pelo alpinista Conrad Anker, mas, até agora, os restos mortais de Irvine nunca haviam sido encontrados.

A escalada da equipe foi financiada pela National Geographic Documentary Films para um próximo documentário dirigido e produzido pela equipe vencedora do Oscar e do BAFTA por “Free Solo”, E. Chai Vasarhelyi e Chin, e sua marca Little Monster Films.

Declaração da família Irvine sobre a descoberta:

“A família Irvine está profundamente comovida ao saber da descoberta de restos parciais de Sandy Irvine. Somos gratosàequipe de montanhismo e filmagem, liderada por Jimmy Chin, que fez a descoberta e que a tratou com respeito e profissionalismo. Estamos felizes que os restos agora estejam nas mãos do CTMA. Sandy Irvine era o membro mais jovem da expedição de 1924 ao Monte Everest e se perdeu nas encostas superiores da montanha com George Mallory quando os dois desapareceram em 8 de junho de 1924.”

SOBRE JIMMY CHIN

Chin é um alpinista profissional, esquiador, montanhista, membro da The North Face Athlete Team há 20 anos e explorador da National Geographic. Consistentemente, nos últimos 20 anos, Chin liderou ou participou de expedições de escalada e esqui-alpinismo de ponta para todos os sete continentes e participou da primeira e única descida de esqui americana do cume do Monte Everest. Ele também é cineasta e fotógrafo da National Geographic. Ele trabalhou com muitos dos maiores exploradores, aventureiros e atletas do nosso tempo, documentando suas façanhas nas condições e locais mais desafiadores do mundo. Junto com sua esposa, Elizabeth Chai Vasarhelyi, ele codirigiu os filmes "Meru", "Free Solo", "The Rescue", "Wild Life", "Return To Space" e seu primeiro longa-metragem com roteiro, "Nyad". Seu próximo documentário, "Endurance", estreia neste fim de semana no BFI London Film Festival. Chin e Vasarhleyi ganharam o Oscar® de melhor documentário em 2019 por “Free Solo.”

