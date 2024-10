A Esri, líder global em inteligência de localização, anunciou hoje a publicação de Designing Better Maps: A Guide for GIS Users, Third Edition. A premiada autora e especialista em cartografia, Cynthia A. Brewer, reúne sua vasta experiência, desde pesquisas acadêmicas até ensino, mentoria e colaborações com alunos e analistas, além de trabalhos com cartógrafos em agências federais, para trazer este guia essencial.

Com mais de 400 ilustrações coloridas, o Designing Better Maps utiliza práticas recomendadas de design em mapas de referência e estatísticos. Além disso, o livro traz orientações especializadas sobre planejamento; utilização de mapas base, escalas e períodos de tempo; uso de tipografia e rótulos, com foco em cores; personalização de símbolos; publicação e compartilhamento de mapas; entre outros aspectos.

Há mais de 19 anos, o Designing Better Maps: A Guide for GIS Users tem sido uma leitura essencial para cartógrafos que utilizam tecnologia de sistema de informações geográficas (SIG) em diversas indústrias e setores, incluindo governo, bem como organizações comerciais, criativas e acadêmicas. Esta terceira edição mantém as qualidades do livro, sendo distinta por sua ênfase clara e eficiente em conceitos cartográficos fundamentais, atualizada com práticas de design novas e aprimoradas.

Cynthia A. Brewer, professora de geografia na Universidade Estadual da Pensilvânia, ministra cursos introdutórios de cartografia e design de mapas, além de orientar estudantes de pós-graduação que trabalham na área de cartografia. Ela atuou como consultora de design de mapas e atlas para o Escritório do Censo dos EUA, o Serviço Geológico dos EUA, o Instituto Nacional do Câncer, o Centro Nacional de Estatísticas de Saúde e o Serviço Nacional de Parques. Em 2023, ela recebeu a mais alta honraria da Sociedade Internacional de Cartografia, a Medalha de Ouro Carl Mannerfelt, por suas contribuições distintas ao campo.

Designing Better Maps: A Guide for GIS Users, Third Edition, pode ser encontrado em versão brochura (ISBN: 9781589487826, US$ 84,99) e em formato digital (ISBN: 9781589487833, US$ 84,99). O livro está disponível na maioria dos varejistas on-line do mundo. Varejistas interessados podem entrar em contato com a Ingram Publisher Services, distribuidora dos livros da Esri Press.

