Destaques

A FICO se posicionou como líder no relatório 2024 IDC MarketScape for Worldwide Decision Intelligence Platforms.

A plataforma FICO® capacita as empresas a operacionalizar decisões e melhorar as interações com os clientes, evitando erros dispendiosos, com sua integração ponta a ponta de análise de dados, simulação digital, modelagem de risco e inteligência artificial (IA).

A FICO, líder global em soluções de análise preditiva e gerenciamento de decisões, anunciou hoje que foi nomeada líder no IDC MarketScape: Worldwide Decision Intelligence Platforms 2024 Vendor Assessment (doc #US51047423, agosto de 2024).

A plataforma FICO® foi projetada para revolucionar a transformação digital para empresas em todo o mundo por meio de uma solução integrada ponta a ponta que capacita as empresas a gerar resultados de negócios críticos e estratégicos em todo o ciclo de vida do cliente, ao mesmo tempo que elimina silos e permite inovação ágil e colaborativa.

O relatório IDC MarketScape define inteligência de decisão (DI) como “uma disciplina e tecnologia que ajuda as companhias a desenhar, projetar e orquestrar decisões, automatizando total ou parcialmente todas as etapas do processo de tomada de decisão”. O IDC MarketScape observou: “A plataforma FICO foi criada em 2017 como uma combinação de múltiplas soluções pontuais legadas para tomada de decisão. Ela tem crescido rapidamente nos últimos anos, constituindo agora uma parcela considerável dos negócios da FICO, juntamente com os recursos legados de monitoramento de crédito da empresa.”

De acordo com o relatório, os pontos fortes da Plataforma FICO incluem:

Forte valor de marca, especialmente quando se trata de setores regulamentados (dado o legado da empresa), e é escalável entre regiões e opções de implantação.

Capacidades escaláveis ??de integração de dados em fontes de dados internas e mais de 100 externas; feedback positivo do cliente sobre recursos de suporte e aprendizado de máquina.

Flexibilidade em torno de modelos de decisão por meio dos quais a empresa pode fornecer seu próprio modelo para a plataforma ou permitir que os clientes tragam seu próprio modelo.

“Acreditamos que a posição da FICO como líder no relatório IDC MarketScape é uma prova do nosso compromisso com a tecnologia inovadora que permite a tomada de decisões transparentes e em tempo real em grande escala. A FICO Platform ajuda as empresas a construir relacionamentos mais profundos e significativos com seus clientes. Sua capacidade de integrar dados perfeitamente, oferecer flexibilidade em modelos de decisão e fornecer fortes capacidades de operacionalização de IA capacita as organizações a gerar resultados estratégicos em um mercado cada vez mais competitivo”, disse Nikhil Behl, vice-presidente executivo de Software da FICO.

Baixe uma cópia do trecho do relatório neste link. Para mais informações sobre a plataforma da FICO, acesse este link.

Mais informações: www.fico.com

Sobre o IDC MarketScape:

O modelo de avaliação de fornecedores do IDC MarketScape foi projetado para fornecer uma visão geral da aptidão competitiva dos fornecedores de tecnologia e serviços em um determinado mercado. A pesquisa utiliza uma rigorosa metodologia de pontuação baseada em critérios qualitativos e quantitativos que resulta em uma única ilustração gráfica da posição de cada fornecedor em um determinado mercado. O IDC MarketScape fornece uma estrutura clara na qual as ofertas de produtos e serviços, capacidades e estratégias, e os fatores de sucesso de mercado atuais e futuros dos fornecedores de tecnologia podem ser comparados de forma significativa. A estrutura também fornece aos compradores de tecnologia uma avaliação de 360 ??graus dos pontos fortes e fracos dos fornecedores atuais e potenciais.

Sobre a FICO

FICO (NYSE: FICO) potencializa decisões que ajudam pessoas e empresas ao redor do mundo a prosperar. Fundada em 1956, a empresa é pioneira no uso de análises preditivas e ciência de dados para melhorar decisões operacionais. A FICO detém mais de 200 patentes nos EUA e no exterior sobre tecnologias que aumentam a rentabilidade, a satisfação do cliente e o crescimento de empresas nos setores de serviços financeiros, seguros, telecomunicações, saúde, varejo e muitos outros. Usando soluções da FICO, empresas em mais de 100 países fazem tudo, desde proteger 4 bilhões de cartões de pagamento contra fraudes até melhorar a inclusão financeira e aumentar a resiliência da cadeia de suprimentos. O FICO® Score, utilizado por 90% dos principais credores dos EUA, é a medida padrão de risco de crédito do consumidor nos EUA e está disponível em mais de 40 outros países, melhorando a gestão de riscos, o acesso ao crédito e a transparência.

