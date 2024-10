O Empire State Building (ESB) sediou a 46ª Corrida Vertical do Empire State Building, apresentada pela Starbucks e promovida pela Challenged Athletes Foundation (CAF). Em várias baterias designadas, mais de 650 corredores de todo o mundo subiram as 1.576 escadas do edifício para alcançar a linha de chegada no icônico 86º andar do Observatório.

“A corrida até o topo do Empire State Building, a atração número um do mundo, é um evento de lista de desejos e uma conquista significativa para atletas de todos os níveis, vindos de várias partes do mundo”, disse Tony Malkin, presidente e CEO da Empire State Realty Trust. “Parabenizamos todos os que participaram deste teste definitivo de resistência”.

Ryoji Watanabe, do Japão, ficou em primeiro lugar na Elite Masculina com o tempo de 10:34, logoàfrente de Wai Ching Soh, da Malásia, em segundo lugar, e Fabio Ruga, da Itália, em terceiro.

“Esse percurso foi muito difícil, mas eu queria vencer”, disse Watanabe. “Consegui e estou muito feliz”.

Monica Carl, da Alemanha, ficou em primeiro lugar na bateria da Elite Feminina com o tempo de 13:30,àfrente de Yuko Tateishi, do Japão, em segundo, e Verena Schmitz, da Alemanha, em terceiro.

“Esta é a corrida de escadas mais antiga e [o ESB] é a minha torre favorita”, disse Carl. “Era um sonho muito grande vencer esta corrida, e agora ele se tornou realidade”.

Outros participantes da corrida incluíram locatários do Empire State Building, membros da mídia e corretores das principais empresas imobiliárias.

A empresa de café Starbucks, sediada em Seattle, atuou pela primeira vez como patrocinadora apresentadora. O Empire State Building abriga a mais nova loja principal da Starbucks Reserve®, que ocupa três andares e 23.000 pés quadrados.

A CAF é uma organização sem fins lucrativos dedicada a aumentar o acesso a esportes e atividades físicas para pessoas de todas as idades com deficiências físicas permanentes. A CAF retornou como parceira beneficente oficial da ESBRU com uma divisão designada que incluiu atletas com deficiências físicas permanentes e apoiadores da CAF que arrecadaram fundos para fortalecer vidas por meio do esporte.

À noite, o Empire State Building acendeu as luzes de sua torre mundialmente famosa em verde para comemorar a 46ª edição anual da Corrida Vertical.

Sobre o Empire State Building

O Empire State Building, o ‘Edifício Mais Famoso do Mundo’, de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), eleva-se a 1.454 pés acima de Midtown Manhattan, da baseàantena. A repaginação de US$ 165 milhões do Empire State Building Observatory Experience criou uma experiência totalmente nova com uma entrada dedicada aos visitantes, um museu interativo com nove galerias e um Observatório no 102º andar redesenhado com janelas do chão ao teto. A jornada até o mundialmente famoso Observatório do 86º andar, o único observatório ao ar livre de 360 ??graus com vistas de Nova York e além, orienta os visitantes para toda a sua experiência na cidade de Nova York e cobre tudo, desde a história icônica do edifício até o seu lugar atual na cultura pop. O Empire State Building Observatory Experience recebe milhões de visitantes todos os anos e foi declarada a atração nº 1 do Mundo – e a atração nº 1 dos EUA pelo terceiro ano consecutivo – nos prêmios Tripadvisor’s Travelers’ Choice Awards: Best of the Best Things to Do, ‘America's Favorite Building’ pelo American Institute of Architects, o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber, e a atração nº 1 da cidade de Nova York na Ultimate Travel List da Lonely Planet.

Desde 2011, o edifício recebe totalmente energia eólica renovável com seus diversos andares abrigando uma grande variedade de locatários de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, bem como opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informação e ingressos ao Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga o Facebook, X (anteriormente Twitter), Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

