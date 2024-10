Sapatênis se mantém como item de estilo na moda masculina

O mercado de roupas e acessórios brasileiro tem se consolidado nos últimos anos, sendo considerado o nono maior do planeta. É o que aponta a recente pesquisa Consumo de Moda no Brasil, realizada pela Opinion Box. Os dados mostram ainda que os calçados são os itens mais comprados por 51% dos consumidores



Para o especialista e diretor da Calçados Laroche, Dogival Mendonça, o mercado da moda masculina tem experimentado uma fase de expansão e diversificação nos últimos anos, mostrando que os homens estão mais atentos às tendências e buscando peças que combinem estilo e conforto.



“O homem moderno tem uma maior abertura para experimentar novos estilos e investir em qualidade. Calçados como o sapatênis têm um papel essencial nesse movimento, já que oferecem versatilidade e podem ser usados tanto em ocasiões casuais quanto em ambientes mais formais, tornando a moda masculina mais dinâmica e personalizada”, avalia Mendonça.



O especialista ressalta ainda que o sapatênis tem se firmado como uma peça chave no guarda-roupas masculino, podendo ser usado em diversas ocasiões e compor vários estilos.



“Para um look casual, ele vai bem com jeans ou calças chino e uma camisa polo ou camiseta básica, proporcionando um visual moderno e descontraído. Se a ocasião for um pouco mais formal, pode ser combinado com calças de sarja e uma camisa social com blazer, garantindo elegância sem perder o conforto. A chave é equilibrar o estilo do sapatênis com peças que mantenham harmonia no visual”, indica o empresário.



Ainda de acordo com a pesquisa, considerando todos os gastos com itens de moda, incluindo roupas, calçados e acessórios, 23% dos consumidores dizem fazer compras uma vez por mês, enquanto 8% fazem isso pelo menos uma vez por semana. Dos respondentes, 24% gastam entre R$ 101 e R$ 200 por mês, enquanto 33% afirmam comprar itens de moda tanto em lojas físicas quanto on-line.



Mendonça aponta ainda que as mudanças no mercado da moda vêm acompanhadas das novas tendências sustentáveis, em que as empresas estão investindo em materiais ecologicamente corretos, como couros de origem certificada e processos produtivos que reduzem o desperdício e o consumo de água.



“Os consumidores de hoje estão cada vez mais atentos a esses fatores, e vemos uma crescente demanda por produtos que reflitam essas preocupações ambientais. Na Laroche, buscando oferecer sapatos masculinos que combinam estilo, conforto e responsabilidade ambiental, temos o objetivo de atender a um público que valoriza moda consciente”, destaca o especialista.



Para saber mais, basta acessar: https://loja.calcadoslaroche.com.br/