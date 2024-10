O Prêmio Zayed de Sustentabilidade, pioneiro dos EAU para soluções inovadoras frente a desafios globais, anunciou os finalistas deste ano após a deliberação de seu estimado júri. Os vencedores serão anunciados na Cerimônia de Premiação, em 14 de janeiro de 2025, como parte da Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi.

Zayed Sustainability Prize Announces 2025 Finalists Pioneering Global Solutions (Photo: AETOSWire)

O júri do Prêmio Zayed de Sustentabilidade elegeu os 33 finalistas a partir de 5.980 inscrições recebidas em seis categorias: Saúde, Alimentação, Energia, Água, Ação Climática e Escolas do Ensino Médio Global – um aumento de 15% nas submissões em relação ao ano passado.

Sua Excelência, Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos EAU, Presidente da COP 28 e Diretor Geral do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, destacou que os finalistas demonstraram inovação e impacto excepcionais.

"O Prêmio Zayed de Sustentabilidade continua a honrar o legado duradouro do Sheikh Zayed, cuja liderança visionária em sustentabilidade e humanitarismo orienta a missão dos Emirados Árabes Unidos de melhorar as condições de vida em todo o mundo, promovendo o desenvolvimento em algumas das regiões mais vulneráveis.

Nesta edição, recebemos um número sem precedentes de inscrições, com uma participação notável do Sul Global e dos jovens. Na verdade, as inscrições deste ano refletem as três megatendências que estão moldando o nosso futuro: a ascensão do Sul Global, o ritmo da transição energética e o crescimento da Inteligência Artificial.

Esses agentes de mudança estão enfrentando de forma direta os desafios ambientais urgentes, ao mesmo tempo em que promovem o progresso econômico por meio de soluções inovadoras. Ao utilizar tecnologias emergentes, como IA, captura e remoção de carbono, energia das marés, agricultura de precisão, biomimética e análises climáticas, eles estão atendendo às necessidades do momento enquanto inspiram a próxima geração a inovar e impulsionar a sustentabilidade de maneiras impactantes.”

Até hoje, por meio dos 117 vencedores do Prêmio, 11,35 milhões de pessoas tiveram acesso a água potável segura, 54 milhões de residências passaram a ter acessoàenergia confiável, 3,6 milhões de pessoas tiveram acesso a alimentos mais nutritivos e mais de 744.600 pessoas obtiveram acesso a cuidados de saúde.

"Os finalistas deste ano demonstram notáveis avanços que estão sendo feitos em todo o mundo para atender às necessidades urgentes com criatividade e determinação – oferecendo uma visão de futuro mais sustentável. Desde o aumento da biodiversidade e da segurança alimentar por meio de tecnologia inovadora, até o fornecimento de soluções críticas de energia e saúde para populações carentes, esses pioneiros estão transformando nosso mundo", afirmou Sua Excelência Ólafur Ragnar Grímsson, Presidente do Júri do Prêmio.

Os finalistas da categoria Saúde deste ano concentraram-se em fornecer serviços de saúde de qualidade para comunidades carentes e remotas.

Os finalistas da categoria Saúde são:

Periwinkle Technologies, uma PME (Pequenas e Médias Empresas) da Índia, que utiliza um dispositivo portátil de triagem de câncer cervical habilitado por IA, que fornece resultados em 30 segundos.

Rology, uma PME do Egito, que criou uma plataforma de telerradiologia assistida por IA, disponível 24 horas por dia, que se integra aos sistemas hospitalares para garantir diagnósticos rápidos e precisos.

Telemedan, uma PME do Chade, que implanta quiosques médicos movidos a energia solar e conectadosàinternet, fornecendo cuidados de saúde acessíveis para pessoas em comunidades remotas.

Os finalistas da categoria Alimentação focaram em capacitar pequenos produtores, promover a preservação sustentável de alimentos e transformar terras áridas em fazendas produtivas.

Os finalistas da categoria Alimentação são:

ABALOBI, uma ONG (Organização Não-Governamental) da África do Sul, que criou um aplicativo móvel e um marketplace que capacita pescadores de pequena escala a registrar suas capturas e vendê-las diretamente aos consumidores.

Nafarm Foods, uma PME da Nigéria, que desenvolve secadores híbridos de alimentos movidos a energia solar, escaláveis, que preservam alimentos e reduzem as emissões de CO2.

Xinjiang Shawan Oasis Sustainable Development Institute, uma ONG da China, especializada em estufas inteligentes movidas a energia solar, que transforma terras desérticas em fazendas.

Os finalistas da categoria Energia estão oferecendo soluções que melhoram a eficiência energética e ampliam o acessoàenergia limpa e ao transporte.

Os finalistas da categoria Energia são:

D-Olivette Global Enterprise, uma PME da Nigéria, que desenvolve uma solução inteligente de gestão de resíduos assistida por IoT e IA, aumentando a eficiência da coleta em 40%.

Palki Motors Limited, uma PME de Bangladesh, que fabrica carros elétricos locais e de baixo custo, com estações de troca de baterias movidas a energia solar.

Turbulent, uma PME da Bélgica, que desenvolve turbinas hidrelétricas de vórtice, ecológicas e de baixo custo, com 60% de eficiência.

Os finalistas da categoria Água estão implementando soluções que otimizam o uso da água e melhoram o acessoàágua potável.

Os finalistas da categoria Água são:

Elman Teknoloji Ltd, uma PME da Turquia, que utiliza sensores para otimizar o uso da água na irrigação e na agricultura, reduzindo os custos com mão de obra em 80%.

High Atlas Foundation, uma ONG de Marrocos, que fornece um sistema de bombeamento de água movido a energia solar para otimizar a extração de água subterrânea.

SkyJuice Foundation Inc., uma ONG da Austrália que desenvolve filtros de água de baixo custo e fáceis de instalar, que fornecem água potável limpa sem a necessidade de produtos químicos, bombas ou fontes externas de energia.

Os finalistas da categoria Ação Climática concentraram-se em avançar na captura de carbono, na restauração de ecossistemas e na construção de resiliência climática.

Os finalistas da categoria Ação Climática são:

Distant Imagery, uma PME dos Emirados Árabes Unidos especializada no desenvolvimento de drones alimentados por IA para monitoramento ambiental, plantio de sementes e restauração de habitats.

Hyera Inc., uma PME dos EUA, desenvolveu um processo de captura de carbono para remover poluentes da água, convertendo resíduos agrícolas e florestais em carvão ativado.

OpenMap Development Tanzania, uma ONG da Tanzânia que implementa uma solução de gestão de enchentes que combina conhecimento indígena com dados geoespaciais.

Os finalistas de Escolas de Ensino Médio Global apresentaram soluções de sustentabilidade baseadas em projetos liderados por estudantes, com finalistas divididos em seis regiões. Os finalistas regionais incluem:

Américas: Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 07, México; Institución Educativa San Nicolás de Tolentino, Colômbia; e Mulgrave School, Canadá.

África Subsaariana: Mpesa Foundation Academy, Quênia; Sakafia Islamic Senior High School, Gana; e St Kizito High School Namugongo, Uganda.

Oriente Médio e Norte da África: Benlahrech Said High School, Argélia; Merryland International School Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos; e Obour STEM School, Egito.

Europa e Ásia Central: Baku Modern Educational Complex, Azerbaijão; Gebze Bahçeehr Science & Technology High School, Turquia; e Presidential School in Tashkent, Uzbequistão.

Ásia do Sul: Faafu Atoll Education Centre, Maldivas; Girls Higher Secondary School Khaplu, Paquistão; e Janamaitri Multiple Campus, Nepal.

Leste Asiático e Pacífico: Beijing World Youth Academy, China; Te P? o R?kaihaut?, Nova Zelândia; e Votualevu College, Fiji.

Nas categorias de Saúde, Alimentos, Energia, Água e Ação Climática, cada vencedor recebe US$ 1 milhão. Cada uma das seis escolas vencedoras na categoria de Escolas de Ensino Médio Global recebem até US$ 150.000.

Sobre o Prêmio Zayed de Sustentabilidade

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade é o prêmio pioneiro dos EAU para soluções inovadoras para desafios globais. Uma homenagem ao legado eàvisão do fundador dos EAU, Sheik Zayed bin Sultan Al Nahyan, o Prêmio visa impulsionar o desenvolvimento sustentável em todo o mundo.

Todos os anos, nas categorias Saúde, Alimentação, Energia, Água, Ação Climática e Escolas do Ensino Médio Global, o Prêmio premia organizações e escolas de ensino médio pelas suas soluções inovadoras para as necessidades mais emergentes do nosso planeta. Através dos seus 117 vencedores, em 16 anos, o Prêmio impactou positivamente mais de 384 milhões de vidas em todo o mundo, inspirando inovadores a amplificar o seu impacto e a traçar um futuro sustentável para todos.

