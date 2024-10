A Moody’s Corporation (NYSE:MCO) obteve a classificação geral número um no relatório Chartis RiskTech100® 2025, marcando o terceiro ano consecutivo da Moody’s na primeira posição.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241008070286/pt/

O Chartis RiskTech100 é o estudo mais abrangente dos principais provedores de tecnologia de risco e conformidade do mundo. A classificação mais alta reconhece a capacidade inigualável da Moody's de oferecer a seus clientes uma visão holística de seus riscos mediante pesquisa, dados e análises.

“Ganhar o primeiro prêmio da Chartis pelo terceiro ano consecutivo é uma grande prova de como a Moody’s se mantém na vanguarda dos desenvolvimentos em tecnologia de gestão de risco", disse Rob Fauber, Presidente e Diretor Executivo da Moody’s. "Buscamos inovar constantemente em nosso conjunto de produtos e soluções, bem como colocar novas tecnologias e conhecimentos nas mãos de nossos clientes o mais rápido possível."

Além de ganhar a posição geral mais alta, a Moody’s venceu em 12 categorias individuais:

Presença no mercado (novo)

Estratégia

Funcionalidade

Serviços bancários

Seguros

Risco climático

Gestão de portfólio de crédito (novo)

Crime financeiro - dados

Dados de crédito - atacado

Dados de crédito - obrigação de empréstimo colateralizada (CLO)

Risco de crédito para carteira bancária

Perdas de crédito esperadas atuais (CECL)

"Ao manter sua primeira posição do RiskTech100, a Moody’s demonstrou seu uso efetivo e estratégico da mais recente tecnologia, a fim de permitir que seus dados e análises sejam acessados, distribuídos e consumidos de modo eficiente", disse Sid Dash, Pesquisador Chefe da Chartis. "Além disto, a Moody’s continua expandindo e desenvolvendo suas ferramentas analíticas e funcionalidades em várias linhas de negócios, de bancos a seguros e de securitizaçãoàconformidade."

Os vencedores do RiskTech100 de 2025 foram selecionados através de um processo de quase um ano compreendendo reuniões informativas com fornecedores e discussões com compradores de tecnologia de risco e usuários finais. Os diretores de pesquisa e analistas líderes da Chartis Research tomaram então as decisões finais.

Chartis Research é o principal fornecedor de pesquisa e análise no mercado mundial de tecnologia de risco. Sua meta é dar suporte a empresas que impulsionam o desempenho empresarial mediante melhor gestão de risco, governança corporativa e conformidade. A Chartis se esforça por ajudar os clientes a tomar decisões com informação sobre tecnologia e negócios, que proporcionam análises aprofundadas e conselhos práticos ??sobre praticamente todos os aspectos da tecnologia de risco.

Para mais informação sobre a inovação e tecnologia da Moody’s, acesse Moodys.com/Innovation.

SOBRE A MOODY’S CORPORATION

Em um mundo moldado por riscos cada vez mais interconectados, os dados, conhecimentos e tecnologias inovadoras da Moody’s (NYSE: MCO) ajudam os clientes a desenvolver uma visão holística de seu mundo e liberar oportunidades. Com um rico histórico de experiência em mercados internacionais e uma força de trabalho diversificada com cerca de 15.000 funcionários em mais de 40 países, a Moody’s oferece aos clientes a perspectiva abrangente necessária para atuar com confiança e prosperar. Saiba mais em moodys.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241008070286/pt/

Videos:

Pela Relações com Investidores da Moody's:

SHIVANI KAK

Relações com Investidores

+1 212-553-0298

Shivani.Kak@moodys.com

Pela Comunicações da Moody's:

JOE MIELENHAUSEN

Comunicações

+1 212-553-1461

Joe.Mielenhausen@moodys.com