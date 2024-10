Como líder em medicina acadêmica pediátrica, o Children’s Hospital Los Angeles (CHLA) continua a cumprir sua missão fazendo descobertas e avanços para melhorar a saúde e salvar vidas. Hoje, o Children's Hospital Los Angeles foi reconhecido entre os 10 melhores hospitais pediátricos dos Estados Unidos, de acordo com o U.S. News & World Report, que anunciou a edição de 2024-25 de sua classificação anual dos rankings dos melhores hospitais infantis.

O privilégio de ganhar um lugar no Quadro de Honra do U.S. News dos Melhores Hospitais Infantis foi conferido ao CHLA há 16 anos, desde que a revista criou a lista. Além disso, o CHLA manteve sua classificação de hospital infantil nº 1 na pesquisa regional separada do U.S. News sobre hospitais pediátricos da Bacia do Pacífico, empatando com outros dois na região. O Children’s Hospital Los Angeles também empatou em nº 1 na Califórnia e é o provedor pediátrico nº 1 em Los Angeles. Para a pesquisa de 2024-25, o U.S. News não publicou classificações ordinais para os 10 hospitais que fizeram o Honor Roll. Todos os 10 são considerados igualmente de primeira linha.

"Ser reconhecido como um dos melhores hospitais infantis do país demonstra nosso compromisso inabalável e excelência em assistência médica pediátrica", diz o presidente e CEO do CHLA, Paul S. Viviano. "Estamos comprometidos em melhorar a saúde, salvar vidas e oferecer o melhor atendimento para crianças, adolescentes, jovens adultos e as famílias que atendemos. Nossa dedicada equipe de médicos, enfermeiros e funcionários contribui para nos ajudar a colocar nossos pacientes em primeiro lugar e é a razão pela qual essa conquista continua sendo possível.”

O U.S. News & World Report também classificou hospitais em 11 subespecialidades individuais, e o CHLA foi classificado em todas elas. O CHLA recebeu o reconhecimento top 10 em cinco das especialidades: Câncer(6), Endocrinologia(6), Gastroenterologia e Cirurgia GI(6), Ortopedia (4) e Urologia (4). No total, o CHLA recebeu reconhecimento nacional em todas as 11 áreas de especialidade, incluindo: Cardiologia (12), Nefrologia (16), Neurologia&Neurocirurgia (15), Neonatologia (21) e Pneumologia (11).

O Children’s Hospital Los Angeles também foi homenageado na mais nova categoria do U.S. News & World Report — Saúde Comportamental Pediátrica e Adolescente — que foi adicionada em respostaàcrise nacional de saúde mental que afeta crianças, adolescentes e jovens adultos. Para este primeiro ano, a publicação identificou o CHLA entre um grupo de 50 hospitais pediátricos que fornecem o atendimento compassivo e de mais alta qualidade para jovens que enfrentam desafios comportamentais e emocionais. O Behavioral Health Institute do CHLA fornece atendimento contínuo de Psiquiatria, Pediatria Comportamental do Desenvolvimento, Psicologia e Serviços Sociais, incluindo para condições específicas, como transtorno do espectro autista e outras deficiências do desenvolvimento.

“Ser classificado como um dos principais hospitais do país reflete nossa capacidade de oferecer e fornecer serviços pediátricos especializados, incluindo atendimento de classe mundial para casos complexos — condições raras e crônicas tratadas por equipes multidisciplinares de clínicos pediátricos. Essa capacidade de cuidar dessas crianças únicas é o que diferencia o CHLA de outros hospitais”, diz o diretor médico do CHLA, James Stein, MD, MSc. “No CHLA, oferecemos mais atendimento pediátrico para pacientes com condições complexas do que qualquer outro hospital na Califórnia. Estamos constantemente aprimorando nossas práticas e pesquisas para fornecer soluções que continuem salvando vidas.”

Liderado por quase 8 mil membros da equipe, incluindo quase 1 mil médicos especialistas em pediatria, o Children's Hospital Los Angeles realiza aproximadamente 16 mil cirurgias e conduz mais de 723 mil visitas de pacientes a cada ano. Como um centro médico acadêmico pediátrico de renome internacional, o CHLA oferece atendimento médico de classe mundial, realiza pesquisas científicas inovadoras para desenvolver novos tratamentos e novas curas para doenças infantis no The Saban Research Institute of CHLA e opera um dos maiores programas de capacitação pediátrica do país para profissionais de medicina, enfermagem e outras especialidades.

O CHLA é uma das principais instituições pediátricas do país, com serviços e resultados para condições raras e complexas entre os melhores do mundo. Ele tratou pacientes de mais de 90 países e tem um Center for Global Health dedicado para dar suporte às necessidades exclusivas de pacientes internacionais e famílias que viajam para o CHLA para necessidades de cuidados especializados e complexos. Pacientes e famílias internacionais podem entrar em contato com o Center for Global Health em internationalpatientreferrals@chla.usc.edu.

“Nosso Center for Global Health oferece suporte às necessidades únicas de pacientes internacionais com um único ponto de contato para facilitar o acesso e a navegação de todos os aspectos do atendimento para eles e suas famílias”, disse Yadira Torres, diretora executiva do Global Health Program no CHLA. “Também priorizamos a diversidade cultural, oferecendo serviços em mais de 34 idiomas, para que as famílias possam se comunicar de forma fácil e eficaz com nossos médicos, enfermeiros e equipe médica.”

Todos os anos, o U.S. News & World Report trabalha com a empresa de pesquisa RTI International para desenvolver a lista dos melhores hospitais infantis. Para 2024/25, foram avaliados cerca de 200 hospitais pediátricos - incluindo instituições autônomas como o CHLA, hospitais infantis que fazem parte de um sistema de saúde maior e centros pediátricos especializados. Cada um recebeu pontos em diversos parâmetros, incluindo desempenho de qualidade e segurança; resultados dos pacientes; reconhecimento de pares; pesquisa; tecnologia; compromisso com cuidados diversos, equitativos e inclusivos; certificações; prêmios de terceiros; e outros pontos de dados fornecidos por cada hospital.

O Children's Hospital Los Angeles atende pacientes em seis continentes e mais de 90 países, melhorando a saúde e o bem-estar de crianças e suas famílias muito além das fronteiras dos EUA. O Center for Global Health do hospital oferece suporte a pacientes e famílias que vêm de todas as partes do mundo ao nosso principal centro médico acadêmico pediátrico para receber cuidados complexos e especializados durante toda a jornada de atendimento - desde as visitas iniciais até as consultas e acompanhamentos, até o retorno aos seus países de origem. Nossa equipe experiente atua como ponto de contato único e equipe de concierge e oferece suporte a famílias de pacientes internacionais no acesso e navegação em sua experiência de saúde. A equipe de Global Health ajuda a facilitar cuidados abrangentes e culturalmente sensíveis e se dedica a atender às necessidades exclusivas de pacientes e famílias internacionais. Entendemos que, se seu filho tiver um problema de saúde grave, você irá a qualquer lugar para obter o melhor atendimento. O Center for Global Health está aqui para ajudar a tornar o Children's Hospital sua casa longe de casa. Para saber mais, siga-nos no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e X, anteriormente conhecido como Twitter, e acesse CHLA.org/blog.

