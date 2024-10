Sintelmark oferece 900 vagas em mutirão do emprego com a Prefeitura de São Paulo

O Sintelmark – Sindicato Paulista das Empresas de Contact Center acaba de fechar parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho – SMDET, por meio do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo para promover um mutirão de emprego no próximo dia 10 de outubro, com o objetivo de oferecer 900 vagas no setor de telesserviços na cidade de São Paulo.

O mutirão do emprego na área de telesserviços acontecerá nas unidades do Cate em Itaquera, Centro e Interlagos, no período das 9h às 16h. As 900 vagas das empresas destinam-se para as regiões da Barra Funda, Centro, República, Brás, Itaim Bibi, Vila Mariana, Tatuapé, Granja Julieta e Barueri.

A seleção dos candidatos é feita pelo Cate pelo seu próprio banco de talentos.

O Sintelmark, por sua vez, coordena as vagas disponibilizadas por suas empresas associadas para operadores de telemarketing, teleatendimento ativo e receptivo, operadores de cobrança, agentes de relacionamento e operadores de suporte técnico.

Segundo o presidente do Sintelmark, Luis Crem, o sindicato atua fortemente na empregabilidade do segmento de telesserviços, pois “garantir mão de obra é relevante para a sustentabilidade dos negócios e o desenvolvimento econômico da categoria”, destaca. Ele lembra que o setor é o mais inclusivo do país com a predominância de trabalhadores do sexo feminino, negros e no primeiro emprego.

“A união de esforços de todos os setores da sociedade a fim de auxiliar quem deseja conquistar um emprego é muito benéfica. A parceria com o Sintelmark certamente vai contribuir para abrir novas oportunidades na cidade, aliando nossa expertise na realização de processos seletivos com grande volume de vagas, ao sindicato, que congrega empresas em um segmento importante da economia do país”, salienta a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eunice Prudente.

Como os candidatos a empregos podem participar?

Os candidatos se inscrevem previamente, até o dia 9 de outubro, no Portal Cate (www.cate.prefeitura.sp.gov.br), em área exclusiva para esse processo seletivo, posteriormente, será realizada convocação dos candidatos que atenderem ao perfil das vagas por meio dos contatos disponibilizados no cadastro. Os candidatos que comparecerem às unidades do Cate citadas no dia 10 de outubro, quinta-feira, das 9h às 16h, sem inscrição prévia também serão atendidos. Durante o evento, os candidatos passam por atendimento do Cate e também podem consultar diretamente as empresas que disponibilizam vagas para entrevistas.

A parceria segue com outras ações

Luis Crem esclarece que a parceria com o Cate prossegue. “Nosso propósito é atuar com o Cate nas ações de empregabilidade de modo coletivo, ou seja, através dos mutirões de empregos, que podem ser executados inclusive por meio de recortes específicos relacionados à diversidade, onde nosso segmento atua fortemente como contratação de pessoas com deficiência, diversidade de raça e gênero, primeiro emprego, entre outros. Além disso, a aproximação das empresas com o CATE, promovida por esta parceria, também possibilita ações individuais de acordo com as necessidades de cada empresa”.

Serviço

Mutirão de Emprego com Vagas de Telesserviços

Inscrições: até 9 de outubro

Portal Cate: www.cate.prefeitura.sp.gov.br

Processo seletivo:

Dia: 10 de outubro

Horário: 9h às 16h

Endereços das unidades participantes do Cate:

Cate Central

Av. Rio Branco, 252 - Campos Elíseos

Cate Itaquera

R. Augusto Carlos Bauman, 851 – Itaquera

Cate Interlagos

Av. Interlagos, 6.122 - Interlagos

