A Opengear, uma empresa da Digi International (NASDAQ, DGII, www.digi.com) e fornecedora de soluções seguras e inteligentes de gerenciamento fora da banda, apresentou duas novas ofertas avançadas. Essas soluções inovadoras simplificarão a configuração inicial com provisionamento sem contato e garantirão o acessoàinfraestrutura de TI. A Opengear continua sendo líder no setor de TI, fornecendo uma solução de gerenciamento altamente segura e fácil de usar que reforça seu compromisso com o suporte aos profissionais de TI em todas as partes do mundo.

Hoje, a Opengear revelou os principais aprimoramentos de sua Plataforma de Resiliência de Rede. Essas soluções avançadas – Connected Resource Gateway (CRG) e Lighthouse Service Portal (LSP) – reduzem drasticamente a complexidade e proporcionam eficiência às organizações de TI que estão sob grande pressão devido às crescentes demandas para fornecer resultados com menos recursos. O CRG e o LSP simplificam o processo de implantação e, ao mesmo tempo, oferecem facilidade de acesso, segurança aprimorada e gerenciamento simplificado ao monitorar e gerenciar a infraestrutura de TI.

O modelo de nuvem híbrida da Opengear para o Lighthouse permite que as organizações escolham onde usar aplicativos e serviços essenciais, garantindo que eles atendam aos requisitos regulamentares e de conformidade. À medida que a complexidade da TI aumenta com as crescentes demandas de segurança, conformidade e IA, essa abordagem híbrida reduz os riscos e garante a resiliência em todas as operações de TI.

Douglas Wadkins, vice-presidente de Gestão de Produtos e Estratégia, disse: “A Opengear está comprometida em fornecer soluções que resolvem desafios do mundo real. Os clientes confiam nas soluções da Opengear antes de suas redes estarem operacionais, quando estão indisponíveis e nas operações de TI do dia a dia. O LSP oferece provisionamento automático (zero-touch) para os dispositivos Opengear, e o CRG garante acesso imediato, confiável e seguro a tarefas essenciais na gestão da infraestrutura de TI”.

Connected Resource Gateway (CRG): simplificando o acesso ao mesmo tempo em que fortalece a segurança, o CRG otimiza as operações para as equipes de TI que gerenciam infraestruturas complexas. Ele se integra perfeitamente ao Smart Management Fabric (SMF), da Opengear, garantindo uma ligação confiável entre as ferramentas de gerenciamento de rede, usuários e os endpoints gerenciados.

Disponível por meio de nossa solução de software Lighthouse, o CRG agora permite que profissionais de TI e ferramentas de rede acessem com segurança os recursos de TI conectados por meio de uma interface web que oferece opções de conectividade serial ou baseada em IP. O acesso é gerenciado através de funções, permissões e atributos, fornecendo conexões seguras e flexíveis. Ele simplifica o gerenciamento de redes ao eliminar a necessidade de instalações ou configurações complexas de software cliente.

Lighthouse Service Portal (LSP): projetado para simplificar a implantação da infraestrutura de rede de data centers e sites de borda, o LSP agiliza o provisionamento de dispositivos Opengear no software Lighthouse. Este serviço baseado em nuvem automatiza facilmente a integração de novos aparelhos Opengear. Os clientes podem então aproveitar as ferramentas de gerenciamento de configuração e integrações de API para enviar configurações através do Lighthouse Smart Management Fabric e do Connected Resource Gateway, concluindo o provisionamento dos dispositivos Opengear e dos recursos de rede conectados.

Disponível no portal de clientes da Opengear e em conjunto com o Lighthouse, o LSP simplifica e protege o processo de inscrição, proporcionando um ponto de partida mais suave e eficiente para a gestão de TI.

Para informações adicionais, solicite uma demonstração e visite: https://opengear.com/products/lighthouse/. Ou entre em contato com seu representante Opengear para mais detalhes.

Sobre a Opengear

A Opengear, uma empresa da Digi International, oferece acesso seguro e resiliente e automação para dar suporteàinfraestrutura crítica de TI no primeiro dia, no pior dia e todos os dias. Por meio da presença e da proximidade, as soluções da Opengear permitem o provisionamento, a orquestração e o gerenciamento remoto de dispositivos de rede por meio de softwares e dispositivos inovadores. As soluções da Opengear têm a confiança de organizações globais dos setores financeiro, de comunicações digitais, varejo e manufatura. A empresa está sediada em Nova Jersey, com um centro de P&D em Brisbane, Austrália. Para informações adicionais, visite www.opengear.com/.

Sobre a Digi International

A Digi International (NASDAQ: DGII) é uma fornecedora líder global de produtos e soluções de conectividade para Internet das Coisas (IoT), essenciais para negócios e missões críticas. Ajudamos nossos clientes a criar produtos e soluções conectados de última geração para implantar, monitorar e gerenciar infraestruturas de comunicações críticas e padrões de conformidade em ambientes desafiadores, com altos níveis de segurança, confiabilidade inabalável e desempenhoàprova de falhas. Fundada em 1985, a empresa já ajudou os clientes a conectar mais de 100 milhões de dispositivos – e esse número continua a crescer. Para informações adicionais, visite www.digi.com, ou ligue para 877-912-3444 (EUA) ou 952-912-3444 (Internacional).

