Segunda edição do evento 3F acontece em 10 de outubro

A segunda edição do 3F - Futuro, Finanças e Florestas, acontece em 10 de outubro, no Auditório Octávio Gouvêa de Bulhões, localizado no edifício sede do Banco Central do Brasil, em Brasília. O evento é promovido pela Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac) com apoio do Banco Central do Brasil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do link: https://lu.ma/3F2024.

O encontro, voltado para profissionais do setor financeiro, ambientalistas, acadêmicos e empresários, é um dos importantes fóruns de discussão sobre a interseção entre sustentabilidade, inovação e o Sistema Financeiro Nacional (SFN), e busca tratar das oportunidades que surgem a partir da transição sustentável do setor.

Natália Braulio, especialista de Finanças Sustentáveis da Fenasbac, afirma que o papel das instituições financeiras é fundamental na redefinição de estratégias para enfrentar os desafios climáticos, gerando valor de longo prazo para a sociedade e o meio ambiente.

"A transição para uma economia sustentável não é mais uma escolha, mas uma necessidade urgente. No Brasil, o setor financeiro tem a oportunidade de liderar essa transformação, promovendo práticas que alinhem crescimento econômico com a preservação dos nossos recursos naturais", destaca Braulio.

Para a especialista, o momento é crucial, com a transformação do sistema financeiro como chave para impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável no Brasil e no mundo. Segundo Braulio, o 3F é um espaço importante para discussão do futuro do sistema financeiro alinhado às práticas sustentáveis.

“As expectativas para esta edição são de que possamos não apenas debater as inovações e soluções que já estão em curso, mas também fortalecer a colaboração entre diferentes setores”, pontua a especialista.

Programação e temas abordados

O 3F - Futuro, Finanças e Florestas trará luz sobre as resoluções da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que exige que as empresas publiquem relatórios sustentáveis até 2026, além de destaques do Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticos 2024, do Banco Central com dados e informações sobre os desafios e oportunidades que as mudanças climáticas apresentam para o sistema financeiro nacional.

A programação do evento conta com painéis para discussão de temas atuais como Finanças Sustentáveis, Investimento de Impacto e Filantropia, Sistemas Agroflorestais (SAFs), Finanças Climáticas e soluções digitais, Tecnologia de Dados e Riscos Climáticos e Transição para uma Economia Verde.

Braulio enfatiza a importância da inovação financeira como motor para a sustentabilidade. "Inovar no sistema financeiro nacional significa integrar soluções tecnológicas que também beneficiem o planeta. Quando o mercado começa a precificar corretamente os riscos climáticos, cria-se uma força poderosa para a mudança, e estamos em um ponto crítico para que essa mudança ocorra", ressalta.

Para mais informações, basta acessar: lu.ma/3F2024