Suplementação alimentar amplia no varejo farmacêutico

A preocupação com a saúde preventiva e o bem-estar tem refletido no mercado brasileiro, especialmente no setor varejista farmacêutico. Com o crescimento da busca por longevidade e qualidade de vida, a suplementação alimentar tornou-se uma prática cada vez mais comum, atendendo a uma demanda que vai além dos medicamentos. Esse movimento fez as farmácias aumentarem seu portfólio para incluir uma variedade de suplementos alimentares voltados para diferentes perfis de consumidores.

Segundo o ranking Ibevar 2024, elaborado em parceria com a FIA, o setor farmacêutico tem registrado um dos maiores crescimentos no varejo nacional. Entre as 120 maiores varejistas do Brasil, oito pertencem ao canal farma, tornando-o o terceiro setor mais relevante na lista. Esse avanço reforça o papel das farmácias na comercialização de suplementos alimentares, à medida que consumidores buscam soluções preventivas para o cuidado com a saúde.

A Lauton Suplementos tem acompanhado o crescimento do mercado de suplementação alimentar, expandindo sua presença no setor farmacêutico para atender à demanda crescente por produtos voltados à saúde preventiva. Atuando diretamente no canal farma, a Lauton observa um crescimento acelerado com seus produtos voltados para a saúde preventiva. Com um portfólio que inclui suplementos como B12 líquida vegana, Magnésio Inositol, e Maca em Pó, a empresa foca em soluções que atendem a diferentes faixas etárias e necessidades.

A estratégia da Lauton reflete a mudança de comportamento dos consumidores, que agora veem a suplementação não apenas como algo voltado para atletas, mas como uma ferramenta para melhorar a saúde geral e prevenir doenças. Com base nessa demanda, a Lauton tem como meta atingir 15 mil pontos de venda em farmácias até o primeiro trimestre de 2025, reforçando sua presença no varejo nacional e ampliando seu impacto no mercado de suplementação.

Talles Lauton, bioquímico e cofundador da marca, explica: “Hoje, muitas famílias entendem a importância de incorporar suplementos alimentares à rotina, buscando melhorar a qualidade de vida e evitar carências nutricionais. As farmácias são o ponto de contato ideal para essas soluções, e queremos estar ao lado do consumidor nesse momento de escolha”.

Kennedy Lauton, nutricionista e também cofundador da empresa, comenta sobre a importância do canal farma para o crescimento da Lauton: “A farmácia não é mais apenas um lugar para tratar doenças. As pessoas agora buscam melhorar a saúde antes de adoecerem, e a suplementação tem sido a escolha de muitas famílias. Por isso, estamos focados em expandir nossa atuação nesse segmento”.

Com o aumento da conscientização sobre a importância da prevenção e do autocuidado, o setor de suplementação nas farmácias deve continuar crescendo nos próximos anos. A expectativa é que marcas como a Lauton Suplementos ampliem ainda mais suas operações, fortalecendo sua presença em novos pontos de venda e trazendo inovações para o mercado.

Website: https://www.lauton.com.br/