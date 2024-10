A Be.Smart, empresa que faz parte da holding da InvestSmart XP, acaba de bater recorde em sua campanha de consórcio e alcançar R$353 milhões em vendas de contratos de consórcio, dos quais 65% foram destinados a imóveis. A conquista é resultado de uma campanha em colaboração com a InvestSmart XP, que contou com a participação de mais de 1200 assessores de investimento.

No mês de agosto, os assessores de investimento da InvestSmart XP aproveitaram seus contatos com os clientes para reforçar as vantagens dos consórcios como uma solução financeira inteligente. A partir de então, direcionaram um time especializado em consórcios da Be.Smart. A campanha contou com simuladores financeiros desenvolvidos especificamente para o projeto para que os profissionais oferecessem uma visão clara dos benefícios do consórcio em comparação às outras modalidades de financiamento.

Além dos 1200 assessores de investimento, a campanha envolveu mais de 40 colaboradores da Be.Smart e InvestSmartXP. Os esforços resultaram no expressivo valor de R$ 353 milhões em vendas de contratos de consórcio. Os números indicam um crescimento significativo dos resultados da área, 49% acima dos valores do mesmo período do ano anterior: em agosto de 2023, o montante foi de R$ 234 milhões.

“O grande diferencial desta campanha foi o nosso simulador, que, junto com a dedicação de toda a equipe, ajudou a mostrar aos clientes que o consórcio oferece taxas de administração mais baixas. Dessa forma, conseguimos apresentar uma alternativa viável ao financiamento tradicional, permitindo que nossos clientes planejem suas compras de maneira eficiente e evitem o peso dos juros altos,” afirma Alex Soares, Head de Consórcios da Be.Smart.

A Be.Smart conta com uma equipe de mais de 80 especialistas que atuam em cinco áreas: seguros, câmbio, crédito, consórcio e imóveis. “Essa estrutura integrada é um diferencial que permite à InvestSmart XP oferecer um ecossistema completo para atender às diversas necessidades financeiras de seus clientes”, afirma Samyr Castro, CEO da InvestSmart XP.



