Como o planejamento favorece a migração para os EUA

Um bom planejamento imigratório é essencial para quem deseja migrar para os Estados Unidos, especialmente considerando os desafios e as oportunidades que envolvem esse processo. Dados recentes da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil revelam que mais de 1,1 milhão de vistos foram emitidos para brasileiros em 2023, evidenciando o grande interesse de cidadãos do Brasil em viver e trabalhar nos EUA. Essa tendência é reforçada pelo Censo de 2020, que mostra uma crescente diversidade racial e étnica no país, o que inclui a presença significativa de brasileiros em várias regiões dos Estados Unidos?.

Empresas renomadas, como a consultoria PwC, apontam que a falta de uma estratégia estruturada ao migrar pode resultar em perdas financeiras, além de dificuldades relacionadas ao mercado de trabalho e à integração cultural. Assim, é recomendável que indivíduos e famílias considerem todos os aspectos envolvidos, desde a escolha do visto adequado até a preparação financeira.

O especialista em imigração Henrique Scliar entende que o planejamento adequado pode otimizar o processo legal e garantir uma adaptação mais rápida e eficiente à vida nos EUA. “Um bom planejamento é essencial para que qualquer pessoa possa ter uma migração bem-sucedida aos Estados Unidos. Isso evita surpresas e possíveis frustrações, visto que estamos falando, na maioria das vezes, do sonho dessas pessoas”, destaca o sócio fundador da Premium Global Mobility Partner.

A comunidade brasileira nos EUA, composta por mais de 450 mil pessoas, tem se expandido e diversificado suas áreas de atuação, com empreendedores e profissionais qualificados buscando oportunidades no mercado norte-americano. Para Bruno Lossio, também sócio fundador da empresa e especialista em imigração, isso reflete o impacto direto de um bom planejamento imigratório, que permite uma transição mais suave e um maior aproveitamento das oportunidades disponíveis.

Bruno explica que o planejamento imigratório é baseado em 3 pilares: familiar, financeiro e psicológico.

Planejamento Familiar: O planejamento familiar é o primeiro passo para que todos os membros da família possam se adaptar com mais facilidade nos Estados Unidos. Isso significa que é fundamental considerar os desafios e as oportunidades de cada membro da família, alinhando os desejos individuais com as metas coletivas de todos.

Planejamento Financeiro: Essa etapa é essencial para garantir uma transição tranquila e a manutenção de um bom padrão de vida. Para isso, é importante prever os custos diários, como moradia, alimentação, transporte, lazer, aprimoramento pessoal e profissional. Além de estratégias para poupar, investir, e assegurar um futuro financeiro estável.

Planejamento Psicológico: Essencial para enfrentar a mudança de país, visto que a adaptação a uma nova cultura, idioma, e estilo de vida podem ser desafiadores. O imigrante precisa estar preparado para construir uma nova rede de relacionamentos. Isso inclui o âmbito pessoal e o profissional, e para lidar com as incertezas que a nova realidade pode trazer. Ter clareza sobre esses desafios e cultivar uma atitude positiva e resiliente são elementos essenciais para transformar essa transição em uma experiência enriquecedora.

Vistos de imigração

Existem algumas opções de vistos que possibilitam a obtenção do Green Card, como o EB-1 e o EB-1 NIW, voltados para profissionais com habilidades excepcionais em suas áreas de atuação. Ambos os vistos dão acesso ao Green Card e não exigem uma oferta de trabalho de uma empresa americana.

O visto EB-1 tem o objetivo de atrair profissionais que detêm os maiores níveis de excelência em seu campo. Por isso, é importante comprovar conquistas por meio de evidências comprobatórias, como premiações, materiais publicados em revistas de renome e salário acima da média, por exemplo, dentre outros requisitos.

O EB-2 NIW, por sua vez, é um visto voltado para profissionais altamente qualificados que desejam buscar oportunidades de morar legalmente nos Estados Unidos. A sigla NIW (National Interest Waiver) significa que o candidato está dispensado dos requisitos tradicionais de certificação de trabalho e oferta de emprego, tornando-o uma rota popular para aqueles que se destacam em suas áreas de atuação.

A Premium Global Mobility Partner é um escritório de mobilidade global e planejamento imigratório para os Estados Unidos. Fundada pelos advogados brasileiros Bruno Lossio e Henrique Scliar, a empresa tem sede em Salt Lake City, Utah, com escritório no Texas, na Flórida e no Rio de Janeiro.

A empresa oferece serviços jurídicos para processos imigratórios com base em carreira, emprego e investimentos, além de imigração de negócios e naturalização. A assessoria de vistos como EB-2 NIW, EB-1 e O-1 está entre os principais serviços da Premium.

Website: https://premiumgmp.com/