A HCLTech, uma empresa líder global em tecnologia, fornecerá soluções avançadas de local de trabalho digital baseadas em IA com a utilização de processadores Intel Core Ultra. Estas soluções permitirão que as empresas lidem com as operações de IA diretamente em dispositivos de pontos de extremidade para garantir um desempenho sem problemas, latência reduzida e melhoria da privacidade e segurança.

Ao integrar suas soluções abrangentes de local de trabalho digital, adaptadas para processadores Intel Core Ultra, com recursos robustos de processamento de IA no dispositivo da Intel, a HCLTech possibilitará que os usuários desfrutem de interações mais rápidas e mais eficientes já que os dados não precisam mais ser enviados a servidores distantes. Esta abordagem também reduz a probabilidade de violações ou interceptações de dados durante a transferência dos dados.

A HCLTech está na vanguarda do aproveitamento da Plataforma de PC com IA da Intel para promover a inovação em vários setores, como ciências da vida, cuidados de saúde, varejo, bancos, manufatura e educação. A HCLTech estabelece um ambiente de desenvolvimento de IA abrangente para clientes visando facilitar a implantação suave e eficiente de soluções de IA, permitindo que alcancem fluxos de trabalho simplificados, tomem decisões em tempo real e tempo de colocação no mercado acelerado para aplicações de IA transformadoras.

"Estamos ansiosos para elevar nossos recursos de IA por meio da plataforma de PC com IA da Intel. Com os processadores revolucionários Intel Core Ultra, podemos agora oferecer soluções de IA de alto desempenho, escaláveis e econômicas que enfrentam desafios reais e desbloqueiam novas oportunidades em diversos setores", disse Anand Swamy, vice-presidente executivo e chefe de Tecnologia e Ecossistemas ISV, HCLTech.

"Estamos muito felizes com a nossa colaboração com a HCLTech para oferecer soluções de IA seguras e eficientes. Como líder em PCs baseados em IA, a Intel tem consistentemente expandido os limites do desempenho e eficiência energética para empresas. Realizamos parcerias com inúmeros ISVs e OEMs para garantir uma experiência de PC com IA perfeita, sem compromisso", disse Santhosh Viswanathan, vice-presidente e diretor administrativo, região Índia, Intel.

Os recursos completos de IA da HCLTech englobam todo o espectro de inovação, desde o desenvolvimento de chips até a otimização de processos de negócios. Ao estabelecer parcerias estratégicas com a Intel e outros importantes fornecedores de tecnologia, a HCLTech promove a adoção da IA generativa em toda a pilha de tecnologia do local de trabalho digital por meio de consultoria especializada, desenvolvimento de casos de uso personalizados, gerenciamento de mudanças eficaz e suporte dedicado.

Para mais informações sobre a nova oferta da HCLTech para o PC com IA da Intel, visite: https://www.hcltech.com/cloud/intel

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241003920559/pt/

Para mais detalhes, entre em contato com:

Meredith Bucaro, Américas

meredith-bucaro@hcltech.com

Elka Ghudial, EMEA (Europa, Oriente Médio, África)

elka.ghudial@hcltech.com

James Galvin, ANZ (Austrália e Nova Zelândia)

james.galvin@hcltech.com

Nitin Shukla, Índia

Nitin-Shukla@hcltech.com