A Starbucks anunciou hoje a expansão de sua rede colaborativa de inovação em café, conectando ainda mais agricultores de todo o mundo com recursos para proteger o futuro do café. Com base na inovação agronômica global pioneira da Hacienda Alsacia, a primeira fazenda de café operada pela Starbucks. A empresa acrescentou fazendas localizadas na Guatemala e na Costa Rica, com futuros investimentos em fazendas na África e na Ásia. O aprendizado nessas fazendas tem como objetivo encontrar soluções para aumentar a produtividade nas fazendas, apoiar o aumento da lucratividade para os fazendeiros e criar resiliência climática.

“A Starbucks trabalha com mais de 450.000 fazendas que cultivam o café arábica da mais alta qualidade do mundo”, disse Michelle Burns, vice-presidente executiva de Café Global e Sustentabilidade da Starbucks. “Nossa promessa a esses agricultores e suas comunidades é que sempre trabalharemos para garantir um futuro sustentável do café para todos. Nossa solução é desenvolver intervenções nas fazendas, compartilhar sementes, pesquisas e práticas em todo o setor para ajudar os agricultores a mitigar os impactos das mudanças climáticas.”

A Starbucks compra 3% do café do mundo, obtendo e torrando apenas grãos de café arábica, uma variedade conhecida por seus sabores ricos e complexos. A mudança climática está afetando a disponibilidade de café de alta qualidade em todo o mundo e as comunidades agrícolas estão sentindo o impacto na produtividade, na qualidade da safra e em seus meios de subsistência. O aumento das temperaturas que causam secas, a doença da ferrugem do café e outros desafios climáticos relacionados estão afetando a disponibilidade, a qualidade e o sabor do café como ele é conhecido hoje.

Na Hacienda Alsacia, a Starbucks está trabalhando para mitigar os impactos das mudanças climáticas. A empresa criou as melhores práticas para tornar o cultivo de café mais lucrativo, desenvolveu a próxima geração de café de qualidade, resistente a doenças e compartilhou tudo isso com fazendeiros ao redor do mundo. Por exemplo, desde que estabeleceu o compromisso de distribuir 100 milhões de pés de café até 2025, a Starbucks distribuiu aproximadamente 90 milhões de pés de café resistentes ao clima e mais de 53 milhões de mudas de café para fazendeiros. Mais fazendas de inovação de café permitirão mais pesquisas em novas geografias para melhor mitigar a ameaça das mudanças climáticas.

As novas fazendas na Costa Rica e na Guatemala estudarão variedades híbridas de café em diferentes elevações e condições de solo, o que é um passo importante na pesquisa de novo material genético. A fazenda na Costa Rica, localizada ao lado da Hacienda Alsacia, também será projetada para explorar o uso de mecanização, drones e outras tecnologias para ajudar a dar suporte aos desafios de disponibilidade de mão de obra que os agricultores da América Latina estão enfrentando. Na Guatemala, uma das origens mais importantes da Starbucks, a fazenda no Vale de Antígua replicará um projeto de agricultura de pequenos produtores com condições que refletem os desafios que muitas fazendas enfrentam hoje.

Com investimentos futuros em fazendas também planejados para a África e a Ásia, a Starbucks terá uma rede de inovação em café abrangendo as três principais regiões de cultivo do "Cinturão do Café" – América Latina, África e Ásia-Pacífico – e estará equipada para estudar as diversas culturas, paisagens e métodos de cultivo que contribuem para o sabor do café.

A pesquisa sobre fazendas de inovação da Starbucks será ampliada por meio da rede de inovação de café da empresa, uma abordagem multifacetada para garantir um futuro sustentável do café para todos. Além das fazendas de inovação, a rede inclui 10 Centros de Apoio ao Agricultor em regiões de cultivo de café em todo o mundo, onde agrônomos de nível internacional colaboram diretamente com os agricultores em pesquisas e melhores práticas, e 70 “fazendas modelo” na cadeia de suprimentos da Starbucks, onde as soluções são colocadas em ação. O foco da rede em aprendizado e inovação continuará com o laboratório de aprendizado e inovação em sustentabilidade na Hacienda Alsacia, que será inaugurada em dezembro.

“Por meio dessas fazendas de inovação, desenvolveremos soluções que não apenas melhorarão a produtividade e a qualidade do café, mas também capacitarão os agricultores com as ferramentas e o conhecimento necessários para prosperar em um mundo em constante mudança e em um clima desafiador”, disse Roberto Vega, vice-presidente da Starbucks para Agronomia, P&D e Sustentabilidade de Café Global. “Esse trabalho é feito em nome dos produtores de café de todo o mundo, com descobertas que podem ser aplicadas em outros setores e culturas que também são afetados pelas mudanças climáticas.”

Para obter mais informações sobre as iniciativas de sustentabilidade e as práticas de fornecimento de café da Starbucks, acesse https://stories.starbucks.com/.

