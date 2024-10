Young woman using cell phone to send text message on social network at night. Closeup of hands with computer laptop in background

O marketing digital tem evoluído rapidamente, impulsionado pelo crescimento do chat-commerce, que está transformando a forma como marcas e consumidores se conectam. Plataformas como WhatsApp, Facebook Messenger e chats on-line se tornaram essenciais para marcas que buscam aumentar suas vendas e fidelizar clientes. De acordo com o Chat-Commerce Report 2024, da OmniChat, a taxa de conversão média nos canais de chat é de 12%, em comparação com apenas 1,92% do e-commerce.

Esse dado demonstra que, mesmo com a disponibilidade de e-commerces e lojas físicas, os consumidores valorizam a comodidade de interagir on-line com as marcas, seja para tirar dúvidas ou concluir uma compra.

O relatório também aponta que 75% dos consumidores preferem comprar de empresas que oferecem a opção de contato via mensagens. A acessibilidade e a conveniência das plataformas de chat se mostram fundamentais para a fidelização e conversão de clientes.

Os dados indicam uma preferência clara por interações via mensagens, com o WhatsApp liderando em volume de conversas, além de apresentar índices de interação e retorno sobre investimento superiores aos canais tradicionais. Isso reforça que a inclusão de ações conversacionais nas campanhas de marketing não é apenas eficaz, mas uma necessidade estratégica no mercado atual.

O Chat-Commerce Report 2024 analisou mais de 32 milhões de conversas, apresentando as principais estratégias utilizadas por mais de 500 marcas que empregam a plataforma da OmniChat, consolidando-se como um dos maiores estudos de marketing e vendas por chat no Brasil.

