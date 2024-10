Rede de lavanderias investe em processo sustentável

Em um mundo cada vez mais consciente dos impactos ambientais, a adoção de práticas sustentáveis tem se tornado essencial em diversos segmentos de mercado, incluindo o de lavanderias. A implementação de processos ecológicos não apenas pode contribuir para a preservação do meio ambiente, mas também oferecer vantagens econômicas significativas.



De acordo com Raphael Marques, CEO da #1 Lavanderia, rede de franquia de lavanderias com mais de 250 unidades espalhadas pelo Brasil, ações como a adoção de produtos biodegradáveis e máquinas de alta performance, mas que gastam pouca água e energia, são fatores determinantes na escolha do cliente pelo autosserviço.



“Enquanto uma máquina residencial pode gastar cerca de 135 litros de água para lavar 10 kg de roupa, um equipamento sustentável gasta apenas 50 litros para lavar a mesma quantidade de peças”, explica o empresário.



Marques ressalta que investir em produtos mais sustentáveis pode parecer custoso inicialmente, mas garante que, a longo prazo, pode trazer benefícios não apenas econômicos, mas também para a saúde.



“A redução no consumo de recursos naturais e a eficiência energética resultam em economias significativas. Além disso, a substituição de produtos de limpeza convencionais por alternativas ecológicas torna o processo menos tóxico para os clientes”, pontua.

Setor em crescimento

Segundo um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), as franquias na área de limpeza e conservação tiveram um faturamento 13,5% maior em 2023, se comparado com o ano anterior.



Para o CEO da #1 Lavanderia, no futuro, fatores como o crescimento no setor de hospitalidade, aumento das oportunidades de franquia, estilo de vida agitado das pessoas e avanços tecnológicos na indústria de lavanderias devem impulsionar o crescimento do setor.