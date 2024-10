A Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), líder global em orquestração de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, foi nomeada líder na matriz de valor de tecnologia de gestão de transportes 2024 pela Nucleus Research, renomada provedora de serviços de consultoria e pesquisa tecnológica focada em ROI. Esse reconhecimento destaca o compromisso da Kinaxis de ultrapassar os limites dos sistemas de gestão de transportes (TMS, Transportation Management Systems) com a plataforma Maestro com IA, ajudando as empresas a aprimorar a agilidade, otimizar as operações e reduzir os custos em toda a sua cadeia de suprimentos.

A matriz de valor de tecnologia TMS 2024 foca nas soluções que fornecem o maior valor às organizações, avaliando a funcionalidade e usabilidade. A Kinaxis se destacou por sua habilidade de ir além da funcionalidade de TMS tradicional, integrando IA e aprendizado de máquina para fornecer visibilidade em tempo real incomparável, automação de processos e tomada de decisão inteligente em várias indústrias, incluindo automotiva, aeroespacial, ciências biológicas e alta tecnologia.

"A Kinaxis continua investindo e melhorando os recursos da sua plataforma de gestão de transportes", afirmou Charles A. Brennan, analista da Nucleus Research. "Ao fornecer visibilidade de ponta a ponta e permitir que as organizações tomem decisões mais informadas e orientadas por dados, a Kinaxis solidificou sua posição como líder na matriz de valor de tecnologia TMS deste ano".

As principais áreas que marcam a Kinaxis como líder na matriz de valor de tecnologia TMS 2024 incluem:

Visibilidade e controle em tempo real: a visibilidade de ponta a ponta e em tempo real, da fabricação até a entrega final, permite que as empresas monitorem e ajustem as operações, aprimorem a tomada de decisões e reduzam os riscos.

a visibilidade de ponta a ponta e em tempo real, da fabricação até a entrega final, permite que as empresas monitorem e ajustem as operações, aprimorem a tomada de decisões e reduzam os riscos. Gestão abrangente dos transportes: o suporte a todos os meios de transporte (caminhão, trem, marítimo, aéreo e de pacotes) facilita a otimização das rotas e agiliza os pedidos nas diversas unidades de fabricação, centros de distribuição e canais de venda.

o suporte a todos os meios de transporte (caminhão, trem, marítimo, aéreo e de pacotes) facilita a otimização das rotas e agiliza os pedidos nas diversas unidades de fabricação, centros de distribuição e canais de venda. Integração com redes multiempresariais: a integração ininterrupta com redes provedoras globais e sistemas como ERP, WMS, comércio eletrônico e 3PLs oferece uma visão unificada da cadeia de suprimentos, conectando todas as partes interessadas e sistemas.

a integração ininterrupta com redes provedoras globais e sistemas como ERP, WMS, comércio eletrônico e 3PLs oferece uma visão unificada da cadeia de suprimentos, conectando todas as partes interessadas e sistemas. Otimização e controle de custos: a otimização de custos em tempo real e a correspondência de faturas ajudam os negócios a gerir os custos de transporte ao passo em que garantem alinhamento com acordos de serviço, aprimorando transparência financeira e reduzindo as despesas gerais.

a otimização de custos em tempo real e a correspondência de faturas ajudam os negócios a gerir os custos de transporte ao passo em que garantem alinhamento com acordos de serviço, aprimorando transparência financeira e reduzindo as despesas gerais. Orquestração de cadeia de suprimentos aprimorada: os recursos expandidos, incluindo gestão de pedidos, torre de controle logístico e visibilidade multiempresarial, facilitam o planejamento e a execução concomitantes.

os recursos expandidos, incluindo gestão de pedidos, torre de controle logístico e visibilidade multiempresarial, facilitam o planejamento e a execução concomitantes. Gestão de eventos e tratamento de exceções: alertas em tempo real e gestão automática de exceções em interrupções, como pedidos despachados, transferências de estoque ou seleção de fornecedor alternativo, garantem respostas rápidas para os desafios da cadeia de suprimentos.

alertas em tempo real e gestão automática de exceções em interrupções, como pedidos despachados, transferências de estoque ou seleção de fornecedor alternativo, garantem respostas rápidas para os desafios da cadeia de suprimentos. Atualizações de produtos inovadores: as melhorias contínuasàplataforma Maestro incluem novas APIs para inventário e dados disponíveis para promessa, interface de usuário aprimorada para facilidade de uso e medidas de conformidade fortalecidas para integração de dados e padrões regulatórios.

"Como líder em tecnologia de orquestração de cadeia de suprimentos, nossa meta é capacitar as organizações com as ferramentas de que elas precisam para prosperar em um cenário cada vez mais complexo", afirmou Andrew Bell, diretor de produtos da Kinaxis. "Esse reconhecimento reflete nosso compromisso contínuo com a inovação e a excelência e solidifica a Kinaxis como força transformadora, impulsionando eficiência e economia de custos para nossos clientes".

Em uma análise da Maestro, publicada pela Nucleus em julho de 2024, a firma de análises afirmou que prevê que a plataforma com IA fornecerá valor aos clientes nas seguintes áreas: melhor gestão de cadeia de suprimentos, maior produtividade dos funcionários e melhor colaboração dos fornecedores. A Nucleus afirmou que espera que os usuários da Maestro economizem aproximadamente de duas a três horas diariamente ao eliminar a necessidade de compilar os dados para relatório e análise.

