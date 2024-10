A Powin, líder mundial em soluções de armazenamento de energia por meio de baterias, anunciou hoje que conseguiu garantir com sucesso uma linha de crédito rotativo de até US$ 200 milhões, principalmente de contas de seguros gerenciadas pela KKR, uma empresa líder mundial em investimentos. A linha de crédito será fundamental para atender às necessidades de capital de giro da Powin, impulsionar a inovação contínua e aumentar ainda mais a flexibilidade financeira da empresaàmedida que ela expande sua posição de liderança no setor de armazenamento.

Essa posição de capital fortalecida melhora a capacidade da Powin de aproveitar a imensa oportunidade de mercado e atenderàcrescente demanda no setor de armazenamento de energia global em rápida expansão. A Bloomberg New Energy Finance prevê que o mercado de armazenamento de energia superará 100 gigawatts-hora de capacidade em 2024 e está pronto para crescer a uma taxa anual de 21%, atingindo 442 gigawatts-hora até 2030. A crescente demanda mundial por armazenamento de energia se deveàrápida expansão das fontes de energia renováveis, juntamente com a necessidade cada vez maior de estabilidade e resiliência da rede.

“Estamos entusiasmados por ter a KKR, uma líder renomada na comunidade de investimentos, apoiando nossa missão de ser o parceiro de armazenamento de energia mais confiável do setor”, disse Jeff Waters, CEO da Powin. “Essa central nos permite acelerar nossa expansão, impulsionar a inovação e maximizar o valor para nossos clientes, reforçando nosso compromisso com o avanço de um futuro energético sustentável.”

“A Powin se destaca como líder e inovadora no setor de energia limpa. Estamos orgulhosos de apoiar a empresa e seus esforços para expandir o uso de sistemas de armazenamento de energia por meio de nossa profunda experiência em financiamento baseado em ativos”, afirmou Sam Mencoff, diretor da KKR.

Esse pacote de liquidez estratégica ressalta a forte confiança que os investidores têm na visão e no crescimento futuro da Powin. Entre os investidores em ações da empresa figuram a Greenbelt Capital Partners, a Trilantic e a Energy Impact Partners. A Guggenheim Securities, LLC, uma renomada empresa mundial de consultoria e investimentos, desempenhou um papel fundamental como consultora financeira da Powin, facilitando a conclusão bem-sucedida desse aumento de capital.

Sobre a Powin:

Na Powin, estamos avançando na próxima fronteira da energia e mudando a forma como alimentamos nossas vidas diárias, garantindo o acessoàenergia limpa, resiliente e acessível. Com 17 GWh de projetos implementados e em construção, somos uma empresa fornecedora líder e confiável de armazenamento de energia, dedicada a criar uma experiência excepcional para o cliente por meio de soluções completas de armazenamento de energia. Como fornecedora mundial de plataformas de armazenamento de energia, oferecemos soluções de bateria, software e serviços totalmente integrados para otimizar o desempenho da rede e possibilitar a transição para fontes de energia mais limpas. Para saber mais, acesse www.powin.com.

Sobre a KKR:

A KKR é uma empresa líder mundial em investimentos que oferece gerenciamento de ativos alternativos, bem como soluções de mercados de capital e seguros. A KKR tem como objetivo gerar retornos de investimento atraentes, seguindo uma abordagem de investimento paciente e disciplinada, empregando pessoas de classe mundial e apoiando o crescimento das empresas e comunidades de seu portfólio. A KKR patrocina fundos de investimento que investem em private equity, crédito e ativos reais e tem parceiros estratégicos que administram fundos de hedge. As subsidiárias de seguros da KKR oferecem produtos de aposentadoria, vida e resseguro sob a administração do Global Atlantic Financial Group. As referências aos investimentos da KKR podem incluir as atividades de seus fundos patrocinados e subsidiárias de seguros. Para mais informações sobre a KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), acesse www.kkr.com. Para mais informações sobre o Global Atlantic Financial Group, acesse www.globalatlantic.com.

