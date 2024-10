A AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (AOP Health) em cooperação com a Leukos Biotech conquistou um marco importante. O primeiro paciente foi incluído no ensaio clínico de fase I SERONCO-1, no qual uma substância com um novo e exclusivo mecanismo de ação (o primeiro da classe) vem sendo pesquisada. O candidato a medicamento está sendo estudado em pacientes com tumores sólidos e linfomas. Este programa de desenvolvimento tem por base o sucesso comprovado da AOP Health em fornecer agentes de direcionamento de células-tronco cancerígenas que satisfazem as necessidades médicas não atendidas dos pacientes.

AOP Health CEO Martin Steinhart (Copyright: AOP Health/Studio Koekart)

Foco em um alvo promissor

O novo composto, AOP208, tem como alvo e bloqueia uma proteína na superfície da célula-tronco cancerígena, o receptor de serotonina 1B, que pode ser crucial para tratar a causa raiz da doença. O composto é administrado oralmente e foi criado e inicialmente desenvolvido pela Leukos Biotech com base em pesquisas realizadas no Josep-Carreras Leukemia Research Institute.

Ruth Risueño, Diretora Científica da Leukos Biotech, explica: "Queríamos descobrir uma nova forma de atacar as células-tronco cancerígenas, pois são responsáveis ??pela iniciação e manutenção do tumor. Nosso trabalho mostrou que o receptor de serotonina é a chave para este processo. Como não existia nenhuma molécula adequada que pudesse bloquear o receptor, inventamos uma nova. Agora estamos animados para iniciar um ensaio clínico e levar nosso composto ao próximo nível."

A AOP Health licenciou o AOP208 e detém direitos de desenvolvimento e direitos comerciais internacionais exclusivos, incluindo EUA, Europa, Coreia do Sul e Taiwan, com exceção da China continental.

Primeiro paciente tratado com AOP208

SERONCO-1, um primeiro ensaio em seres humanos sobre AOP208, começou a inscrever pacientes com tumores sólidos (incluindo câncer metastático) e linfomas, sendo que o primeiro paciente no mundo recebeu tratamento. O ensaio de centro único, liderado pela Dra. Irene Braña, vem sendo conduzido em cooperação com a Leukos Biotech no Instituto de Oncologia Vall d'Hebron (VHIO) com financiamento parcial do Ministério da Ciência e Inovação da Espanha através do Programa de Parceria Público-Privada (CPP2021-008715).

O tratamento do primeiro paciente com AOP208 no ensaio representa um passo significativo para entender a segurança e tolerabilidade do medicamento. O SERONCO-1 também irá explorar a atividade do AOP208 quantoàproliferação tumoral.

Pesquisas sobre novos enfoques na terapia do câncer são desesperadamente necessárias, enfatizou Christoph Klade, Diretor Científico da AOP Health: "O AOP208 tem como alvo um receptor em células-tronco cancerígenas que não tem estado no centro das atenções na terapia do câncer até agora, se convertendo em um medicamento de pesquisa de primeira classe em oncologia. Esta via pode ter um papel em diversos tipos de leucemia, mas também, o mais importante, em vários tumores sólidos, incluindo câncer de mama e de pulmão."

Ao complementar o ensaio SERONCO-1, um segundo ensaio clínico sobre o AOP208 será conduzido pela AOP Health em pacientes com leucemia mielóide aguda, um câncer que atualmente tem um prognóstico desalentador.

Martin Steinhart, Diretor Executivo da AOP Health, concluiu: “Estamos comprometidos com a ideia fundadora da AOP Health de criar soluções para necessidades não atendidas de pacientes em indicações raras. Levamos esta ideia a sério, demonstrada por nosso investimento de 25 milhões de euros por ano em pesquisa e desenvolvimento."

Sobre a AOP Health

O AOP Health Group incorpora várias empresas, incluindo a AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH, com sede em Viena (Áustria). O AOP Health Group é o pioneiro europeu em terapias integradas para doenças raras e em cuidados intensivos. Nos últimos 25 anos, o Grupo se tornou um fornecedor estabelecido de soluções de terapia integradas operando a partir de sua sede em Viena, suas subsidiárias e escritórios de representação em toda a Europa e Oriente Médio, bem como através de parceiros no mundo inteiro. O slogan “Needs. Science. Trust.” resume a base do sucesso do Grupo: estabelecer confiança por meio de um alto nível de investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento e uma orientação altamente consistente e pragmática para as necessidades de todas as partes interessadas – em especial os pacientes e suas famílias, bem como os profissionais de saúde que os tratam.

