Em menos de uma década, a SICPA tornou-se líder de mercado global em serviços de marcação integrada de combustíveis, atualmente fornecendo capacidades de detecção de fraudes e de otimização de receitas para mais de 60 bilhões de litros de produtos petrolíferos por ano.

Desde 2016, a SICPA implementou com sucesso a sua solução Fuel Integrity Solution (FIS) na Europa, Ásia, África e Oriente Médio. FIS é uma solução integrada e robusta de marcação de combustível que oferece recursos de rastreabilidade, monitoramento e detecção de fraudes em toda a cadeia de abastecimento. Esta solução responde a um sério desafio: De acordo com a United Nations University World Institute for Development Economics Research, mais de 130 bilhões de dólares em combustíveis são roubados todos os anos no mundo, o que corresponde ao principal recurso natural contrabandeado.

Os marcadores forenses de alta resistência da SICPA são introduzidos em produtos combustíveis em todos os pontos de entrada em um território. Veículos de inspeção equipados com analisadores de campo móveis podem quantificar com precisão o nível de marcadores em produtos combustíveis, em menos de 5 minutos, ao longo de toda a cadeia de abastecimento. Os relatórios de dados estratégicos fornecem informações importantes sobre o consumo de combustível e padrões de risco relacionadosàdetecção de fraudes.

O FIS da SICPA permite aos governos combater de forma eficaz o comércio ilícito, combatendo vários tipos de fraude, tais como contrabando, subdeclaração, desvio, dumping, adulteração ou diluição. No Oriente Médio, por exemplo, o FIS ajuda as autoridades a prevenir a exportação ilegal de combustível nacional para países vizinhos, bem como a sua utilização indevida no mercado interno.

A SICPA ganhou forte conhecimento tecnológico através dos seus contratos de marcação de combustíveis, ajudando os governos a alcançar os seus objetivos ambiciosos, tais como preservar e otimizar a cobrança de impostos, combater atividades ilícitas ao longo da cadeia de abastecimento, garantir que os consumidores recebam a qualidade do produto que esperam e reduzir a poluição atmosférica causada por adulteração com produtos de qualidade inferior.

A SICPA também se beneficia de uma parceria estratégica global com a empresa suíça SGS, líder global e parceira incomparável em operações de marcação de combustíveis, inspeção de campo e serviços de testes. A SICPA e a SGS têm um histórico comprovado de colaboração bem-sucedida, garantindo o desempenho, a estabilidade e a robustez dos seus programas conjuntos de integridade de combustível.

“As vantagens do FIS da SICPA são reconhecidas por autoridades governamentais em todo o mundo. Com base em um século de inovações combinadas de ponta em ciência de materiais, digital e de dados, fornecemos às autoridades públicas capacidades de detecção forense ultrarrápidas no campo, permitindo provas admissíveis em tribunal. Nosso sistema também permite que os governos gerenciem suas reservas estratégicas de petróleo, preservando sua independência energética e ajudando a manter a segurança nacional, evitando a escassez de combustível”, explica Omar Messlem, Chefe do Segmento de Combustíveis da SICPA.

Sobre a SICPA

A SICPA é uma empresa de tecnologia suíça que apoia a governança eficaz e a prosperidade de longo prazo dos Estados-nação.

Nossa plataforma de soberania permite que nossos clientes autentiquem e protejam seus ativos vitais por meio de soluções personalizadas, baseadas em um século de inovações de ponta combinadas nas áreas de material, digital e ciência de dados.

No centro de cada solução da SICPA está uma molécula customizada, única para cada nação. Agindo como uma única fonte de verdade, esses marcadores únicos são implantados em toda a cadeia de valor para gerar insights acionáveis e confiáveis em tempo real.

Fundada em 1927 e com sede na Suíça, a SICPA é mais conhecida por proteger a maioria das cédulas do mundo. Com operações em cinco continentes, hoje nossa plataforma oferece soluções de soberania principalmente em mobilização de receitas, verificação de identidade, segurança na área da saúde e proteção de marcas.?

Sobre a SGS

A SGS é uma empresa líder mundial em testes, inspeção e certificação, sendo reconhecidos como referência mundial em sustentabilidade, qualidade e integridade. Os seus 99.600 funcionários operam uma rede de 2.600 escritórios e laboratórios em todo o mundo.

