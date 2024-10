Como fundador e presidente do conselho de administração, Naser Taher liderou o crescimento do MultiBank Group, criando uma potência global em finanças tradicionais com ativos líquidos robustos de mais de US$ 583 milhões e mais de 1 milhão de traders em 90 países. O MultiBank Group apresenta volumes diários de negociação que ultrapassam, em média, US$ 15,6 bilhões por dia e é uma das instituições financeiras mais regulamentadas do mundo, com mais de 15 órgãos reguladores em 5 continentes, com um histórico impecável desde sua criação em 2005.

Naser Taher - Featured As One Of The 100 Most Inspiring Leaders in Arabic Business 2024 (Photo: Business Wire)

O Sr. Taher desempenhou um papel visionário no desenvolvimento de bolsas de negociação para vários bancos na Europa e na Ásia, incluindo a MEX Exchange, a primeira bolsa de negociação interbancária e ecossistema de liquidação, revolucionando o cenário financeiro dos países do BRICS e do GCC.

A Arabian Business Inspiring Leaders List é mais do que um reconhecimento; é um prestigioso prêmio e um tributo aos pioneiros que estão na vanguarda da inovação econômica, da transformação do setor e da excelência criativa, estabelecendo novos padrões de referência, redefinindo setores e impulsionando novas direções ousadas.

O Sr. Taher se junta a outras figuras proeminentes, como Mohamed Alabbar, fundador e presidente da Emaar e da Noon, e o príncipe Alwaleed Bin Talal Al Saud, o “Warren Buffett árabe” e fundador e presidente da Kingdom Holding Company (KHC).

Comentando sobre o reconhecimento, o Sr. Taher declarou: “Estou profundamente honrado por ser reconhecido entre líderes tão estimados. Este prêmio não é apenas um reflexo da minha jornada pessoal, mas também da equipe excepcional do MultiBank Group, que tem sido fundamental para o nosso sucesso global. À medida que continuamos a inovar e expandir, permaneço comprometido em impulsionar o futuro dos serviços financeiros”.

O Sr. Taher construiu uma carreira distinta em finanças, ocupando posições-chave, incluindo dirigente dos Projetos de Desenvolvimento da Bolsa de Valores da Irlanda em 2005, vice-presidente da Associação Chinesa de Bancos e Empresários em 2008, conselheiro financeiro dirigente honorário do Governo Financeiro de Tianjin em 2013 e conselheiro sênior do Governo Financeiro Central da China em 2016.

Como uma figura proeminente em cúpulas internacionais, o Sr. Taher compartilha sua vasta experiência, adquirida ao longo de décadas de experiência nas práticas de Regras e Usos Uniformes para Créditos Documentários (UCP), legislação cambial, tecnologias de câmbio e o futuro das finanças.

Ao longo de sua carreira, o Sr. Taher também trabalhou com grandes instituições financeiras, como BNP Paribas, Barclays, UBS, Credit Suisse e Merrill Lynch, consolidando seu papel como uma figura central no mercado de câmbio, bancos eletrônicos e no setor financeiro.

A notável trajetória do Sr. Taher vai além do setor financeiro, abrangendo diversos outros setores. Suas realizações fora do setor financeiro incluem o desenvolvimento de infraestrutura essencial no Oriente Médio, a fundação da primeira companhia aérea privada da Europa Oriental e a gestão de uma vasta frota de navios.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

Fundado na Califórnia, EUA, em 2005, o MultiBank Group cresceu e passou a comandar um volume diário de negociações superior a US$ 15,6 bilhões, atendendo a mais de 1 milhão de clientes. O MultiBank Group amadureceu e se tornou um dos maiores provedores de derivativos financeiros on-line do mundo, oferecendo uma variedade de serviços de corretagem e soluções de gerenciamento de ativos. As premiadas plataformas de negociação do grupo oferecem uma gama diversificada de produtos, incluindo Forex, Metais, Ações, Commodities, Índices e Ativos Digitais. Para informações adicionais, acesse https://multibankfx.com/

