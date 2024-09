O Grupo Neocenter dará início às inscrições para o Processo Seletivo de Residência Médica 2025 no dia 30 de setembro. Serão disponibilizadas vagas nas especialidades de Pediatria, Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatologia.

Os médicos residentes terão a oportunidade de atuar em todas as unidades do Grupo Neocenter, que dispõe de 30 leitos de Terapia Intensiva Pediátrica e 50 leitos de Terapia Intensiva Neonatal.

As inscrições poderão ser feitas até 14 de outubro de 2024, por meio do site www.aremg.org.br, no menu “Processo Seletivo”. O edital está disponível no site www.neocenter.com.br.



A prova será realizada em dezembro e o resultado será divulgado em 30 de janeiro de 2025. O início do programa está previsto para 1° de março de 2025.