O Encontro Técnico da AESabesp (Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente) e a Fenasan 2024 (Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente) vão contar mais uma vez com a participação do Instituto Oniki do Brasil, que vai oferecer massagens realizadas pelos massoterapeutas da instituição durante os três dias do evento, de 22 a 24 de outubro, no Expo Center Norte/SP.

Os eventos são promovidos pela Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp), em parceria com a Associação dos Especialistas em Saneamento (AESAN). A edição deste ano traz o tema central "Saneamento Ambiental: condição fundamental para o enfrentamento das mudanças climáticas". Inscrições abertas para o congresso e credenciamento para a feira neste link: https://www.fenasan.com.br/

A parceria com o Instituto Oniki, que acontece há mais de 20 anos, oferece um serviço que proporciona benefícios físicos e psicológicos aos participantes do evento, além de trazer reconhecimento e divulgação do trabalho da entidade: "Como temos pessoas de vários locais, de outros estados, acabamos conseguindo divulgar a escola fora do município de São Paulo", enfatiza Fernando Takahama, diretor do Instituto.

"Hoje se fala muito em inclusão social, mas, no início, essa não era nossa realidade. Participar da Fenasan é sempre uma ótima oportunidade de mostrar o trabalho que realizamos", garante o diretor. Nos 34 anos de atuação do Instituto Oniki do Brasil, mais de 600 pessoas com deficiência visual, auditiva, física (moderada) e autistas já foram profissionalizadas.

O Oniki é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que tem por objetivo a formação profissional na área de massagem terapêutica oriental. A escola é especializada em ministrar técnicas de massagem para pessoas com deficiência, mas também oferece o curso de massagem para o público geral.

As massagens oferecidas pelo Instituto Oniki terão o custo de 30 reais e o atendimento acontecerá no estande da instituição no evento.

35º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2024: alinhamento aos ODS e ao ESG

O Encontro Técnico da AESabesp e a Fenasan 2024 estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aos conceitos de ESG, reforçando o papel fundamental do saneamento na construção de um futuro mais sustentável e promovendo o compartilhamento de conhecimento altamente qualificado.

A visitação à Fenasan, que é gratuita, será integrada à feira Waste Expo Brasil 2024, destinada à gestão dos resíduos sólidos; reciclagem, limpeza pública, saneamento urbano e geração de energia sustentável. Juntos, os eventos ampliam as oportunidades de networking e negócios para os mais de 22 mil visitantes esperados.

O evento reunirá especialistas e profissionais como engenheiros, químicos, biólogos, técnicos, pesquisadores, estudantes, gestores e empresários que atuam no saneamento ambiental e, de forma geral, todas as pessoas interessadas no avanço da aplicação dos conhecimentos da engenharia e das inovações tecnológicas no setor, com participação de congressistas, visitantes da Feira e as mais diversas empresas da cadeia produtiva do saneamento: fabricantes, distribuidoras e prestadoras de serviços do mercado.

Além de polo de negócios e oportunidades de networking, o evento tem por objetivo a promoção e divulgação do desenvolvimento tecnológico do saneamento e de produtos empregados em sistemas de tratamento de água, adução e abastecimento e sistemas de coleta, tratamento de esgotos, drenagem e disposição final de resíduos e demais ações do saneamento ambiental.

Serviço

35º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2024 "Saneamento Ambiental: condição fundamental para o enfrentamento das mudanças climáticas"

Quando: de 22 a 24 de outubro de 2024

Onde: Expo Center Norte, em São Paulo, capital - Pavilhões Verde e Vermelho Expo Center Norte, em São Paulo/SP.

Valor da massagem: R$30,00

Visitação às feiras: gratuita

Para mais informações, basta acessar: https://www.fenasan.com.br/

Website: https://www.fenasan.com.br/