Afya lança guia de uso de IA em colaboração com a Microsoft

Com o objetivo de incentivar médicos a utilizarem e a interagirem melhor com a inteligência artificial, a Afya, hub de educação e soluções para a prática médica do Brasil, lança o 1º guia de utilização de IA na medicina feito por médicos especialistas em IA. O e-book, desenvolvido em colaboração com a Microsoft, oferece um guia detalhado e dicas para obter resultados de forma ágil e segura.

Dividido em cinco partes, o material é uma ferramenta para profissionais com pouco ou nenhum contato com a tecnologia a navegar pelos recursos de inteligência artificial. Os três primeiros capítulos são dedicados à conceituação das soluções disponíveis e explicações práticas para baixar e acessar os chatbots.

A partir do capítulo quatro, o conteúdo é dedicado à orientação da geração dos prompts, ou seja, comandos e perguntas feitas à inteligência artificial voltados ao universo médico. O time de médicos da Afya responsáveis pelo desenvolvimento do material criou o método FOCO, que ensina a personalizar o questionamento de acordo com a necessidade.

Por exemplo, se o médico deseja obter uma resposta em tópicos ou em texto corrido, o que se pretende com a pergunta feita, quais são as variáveis envolvidas no cenário e até mesmo qual a linguagem que deve ser usada, se é mais técnica ou mais simples para que o paciente compreenda. A partir dessas informações, as respostas oferecidas pela IA podem ser mais efetivas e condizentes com a situação apresentada.

"Para que o médico possa tirar o máximo proveito da inteligência artificial, é importante que saiba como interagir com a ferramenta. A forma como você pede algo à IA influencia a resposta dela. A qualidade da resposta depende da qualidade da pergunta ou do pedido do usuário”, explica Eduardo Lapa, cardiologista, fundador do Afya CardioPapers e um dos autores do material.

O último capítulo conta com explicações de como os comandos corretos podem contribuir para extrair conhecimento e conteúdo relevante de materiais densos ou extensos (como podcasts, por exemplo), aplicar a IA na automatização de atividades rotineiras e burocráticas, além de interpretar dados clínicos com eficiência.

“O uso da IA no cotidiano médico é uma realidade. A tecnologia tem o potencial de ajudar bastante o médico. Quando utilizada corretamente, pode poupar tempo com atividades burocráticas como preenchimento de relatórios e assim permitir que o profissional concentre-se na construção da relação com o paciente. Além disto, pode ajudar o profissional de saúde a buscar referências científicas, reduzir pontos cegos no diagnóstico e tratamento de doenças, entre outras coisas. Ao criarmos esse guia, pensamos na relevância que a tecnologia tem conquistado no segmento da saúde e construímos uma base de aprendizado que pode ser seguida, aprimorada e trabalhada por toda a comunidade médica, reforçando nosso papel de transformar o futuro da saúde”, afirma.

O e-book pode ser baixado gratuitamente neste link.

Website: https://www.afya.com.br/