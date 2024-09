O ZAPI GROUP, líder global em eletrificação com sede na Itália, planeja aumentar a conscientização norte-americana sobre as soluções de sua marca no próximo Battery Show North America, que ocorrerá em Detroit (de 7 a 10 de outubro). A linha completa de soluções de carregamento integradas (OBC) e externas, de 350 W a 36 kW, será apresentada e contará com o suporte das equipes técnicas da ZIVAN Srl (ZIVAN), Delta-Q Technologies (Delta-Q) e ZAPI GROUP.

"Estamos empenhados em proporcionar capacitação de eletrificação aos nossos clientes”, disse Rod Dayrit, diretor global de Desenvolvimento de Negócios para soluções de carregamento do ZAPI GROUP. “Nossa linha abrangente de carregadores foi criada para oferecer integração perfeita com outros componentes de sistemas de eletrificação e tecnologias de bateria, oferecidos por meio de nossa ampla rede de parceiros. Com nossa presença global, simplificamos o fornecimento, a fabricação, a logística, a conformidade e o suporte OEM em vários setores para garantir que nossos clientes recebam o melhor serviço possível, não importa onde estejam."

O novo carregador industrial de 9 quilowatts da marca ZIVAN será exibido no estande 5622 do ZAPI GROUP. Este carregador externo rápido e altamente flexível pode ser configurado para inúmeras fontes de alimentação de corrente alternada (CA) para implantação global (tensões monofásicas e trifásicas) e oferece múltiplas tensões de carga (de 36 a 96 volts CC) para aceitar uma grande variedade de packs de bateria.

"Estamos entusiasmados de apresentar o nosso produto mais recente, uma solução de carregamento externo portátil, potente e robusta, além de diferenciada no mercado, no The Battery Show North America", disse Simone Paterlini, diretora de operações da ZIVAN. "O carregador SG9 possui classificação IP para suportar os ambientes mais adversos, proporcionando oportunidade de carregamento portátil de alta potência em locais de construção e outros locais industriais localizados ao ar livre."

O ZAPI GROUP convida os participantes do The Battery Show a visitarem o estande 5622 para verem o SG9 e explorarem seu portfólio mais amplo de soluções de carregamento de bateria, incluindo os carregadores integrados de 3,3 kW, lançados recentemente sob as marcas Delta-Q e ZIVAN. A equipe também pretende apresentar outras soluções de transmissão elétrica, incluindo motores elétricos e controladores de motores. Este evento representa uma excelente oportunidade para engenheiros, projetistas e gerentes de produto interagirem com nossos especialistas técnicos, discutirem desafios, solicitarem amostras e explorarem ideias para seus projetos de eletrificação.

Para obter mais informações sobre a Delta-Q Technologies ou a ZIVAN e seus respectivos produtos, acesse https://info.zapigroup.com/charging-solutions.

Sobre o ZAPI GROUP

O ZAPI GROUP está projetando a transição para um futuro totalmente elétrico com um portfólio de produtos altamente integrados que inclui controladores de movimento, motores elétricos, carregadores de bateria de alta frequência e software de navegação autônoma para aplicação em veículos totalmente elétricos e híbridos.

Como líder mundial em eletrificação, com profunda experiência em sistemas, importantes inovações e uma verdadeira obsessão por promover o sucesso dos clientes, o ZAPI GROUP conta hoje com mais de 1.700 funcionários em todo o mundo e receita anual total superior a US$ 700 milhões.

Para mais informações, acesse www.zapigroup.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240926460950/pt/

Contato da mídia para o ZAPI GROUP

AnnMarie Carson

Communiqué PR

Tel.: (206) 282-4923 ext. 119