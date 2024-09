Nordeste lidera entre destinos ideais para viagens com bebês

Mamadeiras, fraldas, roupas, brinquedos, um pouco de choro e muita energia. Viajar com crianças pequenas pode ser desafiador. Por isso, é importante entender se o destino escolhido é apropriado para receber famílias com bebês para que as férias sejam divertidas e memoráveis para todos.

Recentemente, o KAYAK realizou um levantamento que traz informações de destinos adequados para famílias com crianças.

Vários destinos, um ponto em comum: Todos apropriados para viagens com bebês

Entre os destinos litorâneos, o Nordeste se destaca com seis cidades entre as 10 analisadas pela plataforma, que oferecem boa estrutura para famílias com bebês. Morro de São Paulo, na Bahia, lidera a lista de lugares com boas acomodações para famílias, com um preço médio de hotel de R$457 por noite.

Para diversificar a experiência das crianças com opções mais acessíveis, Curitiba, no Paraná, pode ser uma boa escolha. As passagens aéreas de ida e volta em classe econômica custam, em média, R$883, e a hospedagem, R$1.644 por semana. No entanto, o guia também aponta outros destinos com essa mesma possibilidade.

Para planejar uma grande aventura em família, o estudo apresenta o top 10 de destinos internacionais com hotéis bem avaliados. Lisboa, em Portugal, lidera a lista com acomodações para todas as idades, com diárias em média de R$765. Orlando, na Flórida, também aparece no ranking, com um preço médio de R$719 a diária.

O que mais considerar antes de viajar com um bebê?

O KAYAK compartilha 10 dicas importantes sobre o que os pais precisam levar em conta antes de embarcar, como pesquisar os serviços médicos do destino, entender as regras da companhia aérea sobre carrinhos de bebê e levar todos os suprimentos necessários para o bebê.

Para conferir as informações completas sobre destinos, voos e hospedagens analisados pelo KAYAK, basta acessar o guia de destinos adequados para bebês.

Metodologia

O KAYAK analisou pesquisas de voos com pelo menos 1 bebê incluído e pesquisas de hotéis feitas no KAYAK.com.br e suas marcas associadas entre 1º de janeiro de 2024 e 15 de julho de 2024, com um período de viagem entre 1º de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2024. Todos os preços de voos são preços médios para passagens econômicas, ida e volta. Todos os preços dos hotéis são preços médios por noite para um quarto duplo standard em todas as categorias de hotéis. Os preços podem variar e a economia não pode ser garantida. A metodologia completa pode ser acessada aqui.

