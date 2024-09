Um espaço específico para discutir temas de inovação tecnológica do setor e os melhores contextos para atuação da academia, cursos técnicos e profissionalizantes para atender às demandas do novo modelo de saneamento. Este será o Encontro das Universidades, uma das grandes novidades do 35º Encontro Técnico AESabesp (Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente) e Fenasan (Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente.

Promovida pela Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp), em parceria com a Associação dos Especialistas em Saneamento (AESAN), esta edição acontecerá entre 22 e 24 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Juntos, estes eventos formam a maior realização do saneamento ambiental da América Latina.

"No Encontro das Universidades os enfoques são diversos e passam pelas questões da regulação, do modelo de negócio, das concessionárias de serviços públicos e de todos os organismos que estão atuando para promover universalização, eficiência técnica e eficácia social. Nosso objetivo é atrair não somente os professores, mas também alunos de graduação, mestrado e doutorado que têm vontade de debater capacitação e formação de profissionais", explica Ester Feche, diretora Socioambiental e Cultural da AESabesp, coordenadora de Água e Esgoto da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo e pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP).

De acordo com a especialista, é preciso modernizar a maneira de conduzir a educação e a formação dos profissionais: "É necessário inovação na parte da formação profissional, de forma que atenda aos desafios que o setor tem enfrentado para conduzir uma gestão eficiente, para conseguir ter os melhores resultados dentro das organizações, para ter melhores modelos, que envolvem remunerar os serviços, e também para que os profissionais se sintam mais capazes e aptos, mais animados para conduzir a carreira dentro do saneamento e meio ambiente", frisa Ester.

O encontro contará com presenças de diversas universidades: ?Escola de Direito da Universidade de Lisboa; ?Escola de Engenharia da Universidade Lusófona, ?Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro, ?Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ?Universidade de Concórdia do Canadá, ?Faculdade de Engenharia de Piracicaba, ?Universidade do Estado de Minas Gerais (Profinit), ?Escola do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, ?Universidade Corporativa da Sabesp, ?Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, ?Escola de Administração da Fundação Getulio Vargas e ?Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, entre outras.

Programação do Encontro das Universidades no 35º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2024

Dia 23 de outubro, quarta-feira

9h - 10h30 Mesa: Regulação e Ativos de Infraestrutura: o percurso para a excelência visando a capacitação e mercado

Tema: Regulação

Coordenadora: Ester Feche - Diretoria Socioambiental e Cultural da AESabesp, Coordenadora de Saneamento da SubSecRHSB - SEMIL

Moderadora: Dra. Camila Rocha Cunha Viana - Subsecretaria de Recursos Hídricos e Saneamento Básico da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo - SEMIL

Palestrantes:

João Miranda - Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito (Portugal)Patrícia Sampaio - Fundação Getulio Vargas, Escola de Direito do Rio de Janeiro (Brasil)Marcos Augusto Perez - Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito (Brasil)

11h - 12h30

Coordenadora: Ester Feche - Diretoria Socioambiental e Cultural da AESabesp e coordenadora de Saneamento da SubSecRHSB - SEMIL

Moderador: Luiz Antonio Oliveira - Superintendente de Fiscalização Econômico-financeira e Contábil da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - Arsesp

Palestrantes:Francisco Silva Pinto - Universidade Lusófona, Faculdade de Engenharia (Portugal)Frederico Turolla Fundação Getulio Vargas (FGV) e ESPM

Oxford Style - Debate entre os 5 palestrantes da manhã

14h - 15h20

Mesa: Capacitação e Inovação no Controle de Perdas de Água em Saneamento

Tema: Capacitação e Inovação

Coordenador: Pierre Ribeiro de Siqueira - Coordenador de Inovação da AESabesp

Moderador: Tadeu Malheiros (EESC/USP) - Coordenador da Rede do programa de Pós Graduação Mestrado Profissional em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais

Palestrantes:

Rebecca Moreira Dziedzic - Assistant Professor of the Department of Building, Civil and Environmental Engineering at Concordia University - Canada

Daniel Manzi - Escola de Engenharia de Piracicaba Dayse Fernanda de Jesus Calheiros - Gerente de Controle de Perdas - DAE Jundiaí

15h30 - 16h30

Mesa: A capacitação corporativa ocupa lacunas da formação acadêmica - Onde já avançamos?

Tema: Cursos nas Organizações de Educação Corporativa

Coordenadora: Ester Feche - Diretoria Socioambiental e Cultural da AESabesp, Coordenadora de Saneamento da SubSecRHSB - SEMIL

Palestrantes:

Rosane Segantin Keppke - Escola do Tribunal de Contas do Município de São Paulo

Eduardo Meirelles - Professor Adjunto na Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)William

Ferraz Ramalho de Sousa - Gestor na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, responsável pela Universidade Empresarial Sabesp

16h30 - 17h30

Mesa: As cidades e a emergência climática: pesquisas e respostas

Tema: Saneamento ambiental: condição fundamental para o enfrentamento das mudanças climáticas

Coordenadora: Ester Feche -Diretoria Socioambiental e Cultural da AESabesp, Coordenadora de Saneamento da SubSecRHSB - SEMIL

Palestrantes:

Gesner Oliveira - Professor da Fundação Getulio Vargas em São Paulo e sócio da GO Associados

Wanda Maria Risso Günther - Coordenadora do Laboratório Lab GAIS - Gestão Ambiental, Inovação e Sustentabilidade da Universidade de São Paulo - USP

Laura Valente - Pesquisadora colaboradora no Centro de Estudos em Infraestrutura e Soluções Ambientais - CEISA (FGV-EAESP)

Dia 23 de outubro, quarta-feira, das 9h às 17h30 - Sala Cantareira 6

Onde: Pavilhões Verde e Vermelho Expo Center Norte, em São Paulo/SP.

Visitação às feiras: gratuita

Inscrições e programação: https://fenasan.com.br/

Website: https://www.fenasan.com.br/