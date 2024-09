Soluções logísticas ajudam a atender às demandas do setor agrícola

A demanda por eficiência no setor agrícola tem impulsionado a busca por soluções logísticas inovadoras. A Complex busca oferecer serviços que atendam às necessidades desse segmento, garantindo o transporte ágil e seguro de insumos e produtos agrícolas.

Dados do Ministério da Agricultura do Brasil apontam que o agronegócio representa mais de 26% do PIB nacional, o que reforça a importância de uma logística eficiente para o setor.

“A logística no agronegócio é um fator essencial para o sucesso das operações. Trabalhamos para oferecer soluções que otimizem os processos, reduzam custos e aumentem a competitividade de nossos clientes”, afirma Vitor Barbosa, sócio diretor da Complex.

A empresa afirma investir em tecnologia e infraestrutura para garantir que as entregas sejam realizadas dentro dos prazos e com a qualidade esperada. As soluções logísticas da Complex incluem gestão de transporte multimodal e integração tecnológica para maior eficiência nas operações.

“Nosso foco é apoiar os produtores e empresas do setor agrícola com soluções logísticas que se adequem às suas necessidades específicas, permitindo que eles foquem em aumentar sua produção e expandir seus negócios”, destaca Barbosa.

