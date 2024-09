Projeto dará prêmio para professores que criarem projetos em suas salas de aula

Desde o dia 9 de setembro, o Global Goals Educa - Conectando para Transformar Vidas, iniciativa educacional brasileira ligada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), recebe inscrições de professores de todas as regiões do Brasil. O projeto, que é 100% gratuito, pretende formar e capacitar mais de 150 mil educadores como agentes de transformação em direção a um futuro mais sustentável e inclusivo em suas comunidades escolares. Com realização da NTICS Projetos, uma empresa do Grupo Nest, e patrocínio da Áster Máquinas, concessionário John Deere no MT e MS, o projeto contribui para alcançar as metas estipuladas pelo Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU).

A ideia é provocar uma reação positiva em cadeia, com professores engajados em projetos em prol da sustentabilidade e dos ODS. Além disso, visa contribuir na transformação da educação brasileira, atendendo às demandas internacionais relacionadas à implementação de ações práticas ligadas aos ODS, sobretudo àqueles ligados à educação, meio ambiente, inclusão e redução de desigualdades.

“O Global Goals Educa visa retomar a figura do professor como um elemento central na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e sustentável. É a partir dele e do ambiente escolar que muitos jovens começam a se entender como cidadãos responsáveis pela resolução de problemas na sociedade. Por isso, é tão importante colocá-los como protagonistas, capacitando-os para que eles possam disseminar, aplicar os ODS no dia a dia da sala de aula e impactar ainda mais a vida dos alunos e de suas respectivas comunidades”, afirma Ana Xavier, CEO da NTICS Projetos.

A iniciativa contempla temas globais como a emergência climática, a redução de desigualdades, a inclusão da sustentabilidade nos currículos escolares e a implementação de atividades educacionais que façam o aluno pensar em soluções práticas para problemas locais. O Global Goals Educa também atende à Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.795/1999), que estabelece a inclusão do tema em todos os níveis da educação básica. “Nós defendemos a ideia de que a responsabilidade por mudanças sociais, ambientais, econômicas e educacionais não pode ficar restrita aos governos. A sociedade civil também tem a possibilidade de buscar parcerias e de se movimentar para encontrar soluções coletivas para problemas que afetam toda a sociedade. E é isso o que estamos fazendo”, revela Luiz Piccinin, presidente da Áster Máquinas.

O ator, empresário e escritor Luigi Baricelli, autor do livro Sentir para Pensar, é embaixador do projeto e tem como objetivo trazer visibilidade para a ação.

Participantes recebem certificação internacional e concorrem à uma viagem

O programa, que tem duração média de 50h, será ministrado de forma online, com aulas ao vivo e gravadas, com mestres, doutores e pesquisadores das áreas de educação, gestão, comunicação e desenvolvimento humano. “Uma das vantagens de participar desta formação está na possibilidade de se estar em contato com uma equipe multidisciplinar, com profissionais que são especialistas em reunir diversas áreas do conhecimento técnico e humano (como atenção, valores, hábitos etc.) para estimular nas pessoas o desenvolvimento de suas habilidades sociais”, revela Eduardo Farah, que é pesquisador em autoconhecimento e mindfulness, formado em Direito pela USP e doutor e professor na Faculdade Getúlio Vargas - FGV.

Divididas em módulos teóricos e práticos, as atividades começam dentro de uma plataforma, na qual os participantes poderão acessar os conteúdos, assistir às aulas, participar de fóruns e realizar os exercícios propostos. Mais tarde, no módulo prático, sob orientação da tutoria dos organizadores, cada professor desenvolve um projeto com os seus alunos em sala de aula com propostas de soluções para problemas reais da comunidade escolar.

Os projetos criados por alunos e professores irão passar por um sistema de avaliação que conta com um corpo técnico de jurados. Na plataforma, os professores poderão fazer upload de arquivos e indicadores que devem ser utilizados na avaliação. No final do primeiro semestre de 2025, 10 projetos serão escolhidos pela banca avaliadora, que irá considerar aspectos como o engajamento dos alunos, a implementação das ações propostas e os impactos na escola e em seu entorno.

Os vencedores serão premiados com uma viagem - com todas as despesas pagas - para a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, destino que se destaca como uma das regiões de maior preservação ambiental. Acompanhados por agentes ambientais, os 10 poderão se aprofundar nos temas ligados aos ODS.

Informações e regulamento da premiação: https://globalgoalseduca.com.br/









Website: http://www.bacuricomunica.com