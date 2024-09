MaxLinear, Inc., líder do setor em circuitos integrados de sinal analógico e misto de alto desempenho para soluções de conectividade, firmou uma parceria com a Rochester Electronics para oferecer gestão contínua de vida útil e suporte ao cliente para o seu portfólio de produtos SHDSL.

Rochester Electronics firma parceria de suporte contínuo de vida útil com a MaxLinear (Photo: Business Wire)

A Rochester Electronics, LLC é a maior fonte contínua de semicondutores do mundo, oferecendo dispositivos 100% autorizados, rastreáveis, certificados e garantidos. A Rochester se concentra em estender a disponibilidade de produtos de vida útil obsoleta, além de oferecer suporte para produtos de vida útil ativa.

A MaxLinear é uma empresa líder no mercado de SHDSL há mais de dez anos. Suas soluções têm sido utilizadas em inúmeros sistemas maduros de telecomunicações e industriais, incluindo redes de acesso, equipamentos em instalações de clientes e redes industriais. Os dispositivos oferecem uma ampla gama de funções, como:

Ponto a multiponto (DSLAM)

Linha de parte SHDSL

Anel SHDSL com capacidades de adição/provisórias

Alcance extremamente longo de SHDSL (1536 kbit/s a 22 km)

Extensor Ethernet (300 kbit/s a 50 km)

A Rochester oferece suporte a transceptores SHDSL PEF2x628E (Socrates-e) da MaxLinear. Esses dispositivos podem operar em um modo totalmente compatível com pinos, software e firmware como uma reposição provisória para transceptores PEF2x624. O PEF2x624 tornou-se inicialmente a principal escolha em SHDSL para requisitos de TDM, com suporte a ITU-T G.991.2.bis (G.SHDSL.bis) e ETSI TS 101524. A família PEF2x628E (Socrates-e), lançada posteriormente, abrangeu os requisitos de aplicações EFM/ATM/HDLc. A família agregou as funcionalidades de camadas TC relevantes para suporte a Ethernet IEEE 802.3ah na primeira milha (EFM), ATM-TC, HDLC-TC e TDM/EFM Dual Bearer.

Muitas aplicações existentes têm uma expectativa de vida útil de 10 a 20 anos. Com a complexidade do suporte a firmware e software, reprojetos são altamente indesejáveis.

Para oferecer aos clientes as melhores soluções de longo prazo possíveis, a MaxLinear recorreuàRochester Electronics. A Rochester formou o seu inventário com os últimos materiais de wafer disponíveis para atender às demandas contínuas de clientes por ordem de chegada.

Part Number Descrição Substituição provisória para PEF24628E Transceptor SHDSL (Socrates-4e) de 4 canais PEF24624E (SDFE-4) PEF22628E Transceptor SHDSL (Socrates-2e) de 2 canais PEF22624E (SDFE-2) PEF21628E Transceptor SHDSL (Socrates-1e) de 1 canais PEF21624E (SDFE-1)

“A Rochester Electronics é especializada no gerenciamento e suporte de dispositivos legados e em fim de vida útil (EOL). Temos orgulho de fazer parceria com a MaxLinear, uma respeitada líder do setor em circuitos integrados analógicos e de sinal misto de alto desempenho para soluções de conectividade. Juntos, ofereceremos suporte contínuo de vida útil estendida para o portfólio de produtos SHDSL”.

? Alexander Stempfle, Diretor da Rochester Electronics, Desenvolvimento de Fornecedores — EMEA

Sobre a Rochester Electronics

A Rochester Electronics é a maior fornecedora contínua de semicondutores do mundo — 100% autorizada por mais de 70 dentre os principais fabricantes de semicondutores.

Como distribuidora de estoque do fabricante original, a Rochester tem mais de 15 bilhões de dispositivos em estoque, abrangendo mais de 200 000 números de peça e oferecendo a maior linha do mundo de semicondutores em fim de vida útil (EOL) e a mais ampla variedade de semicondutores ativos.

Como fabricante licenciada de semicondutores, a Rochester já fabricou mais de 20 000 tipos de dispositivo. Com mais de 12 bilhões de chips em estoque, a Rochester tem a capacidade para fabricar mais de 70 000 tipos de dispositivo. A Rochester, oferece uma variedade completa de serviços de fabricação que inclui projeto, processamento de wafer, montagem, ensaio, confiabilidade e arquivamento de IP, fornecendo soluções únicas até a conclusão do processo de fabricação e reduzindo o tempo de lançamento de um novo produto ao mercado.

A Rochester é a Semiconductor Lifecycle Solution™. Nenhuma outra empresa se compara a ela em relaçãoàamplitude da seleção de produtos, aos serviços de alto valor agregado e às soluções de fabricação.

Com pessoal de vendas diretas e suporte em todos os principais mercados, nosso objetivo é satisfazer às suas necessidades por telefone ou através de nossas plataformas de comércio eletrônico, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Para obter mais informações, acesse: www.rocelec.com.br

Sobre a MaxLinear, Inc.

A MaxLinear, Inc. (Nasdaq: MXL) é uma fornecedora líder de circuitos integrados de radiofrequência (RF), analógicos, digitais e de sinal misto para acesso e conectividade, infraestrutura com e sem fio e aplicações industriais e multimercado. A MaxLinear tem sede em Carlsbad, Califórnia.

Para obter mais informações, acesse www.maxlinear.com

MaxLinear, o logotipo da MaxLinear e quaisquer outras marcas comerciais da MaxLinear são propriedade da MaxLinear, Inc. ou de uma das subsidiárias da MaxLinear nos EUA e em outros países. Todos os direitos reservados.

Rochester Electronics, LLC

Diretora de marketing global: Tracey Corbitt

E-mail: tcorbitt@rocelec.com

MaxLinear, Inc.

Sucesso do cliente, Pete Zimmer

E-mail: pzimmer@maxlinear.com