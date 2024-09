A Bio-Sourcing, empresa belga pioneira em bioterapêutica, anuncia hoje a concessão de 2,5 milhões de euros em subvenções e 10 milhões de euros em capital do European Innovation Council (EIC) Accelerator.

O financiamento permitiráàBio-Sourcing trazer o primeiro adalimumabe (Humira) biossimilar, um tratamento amplamente utilizado para doenças autoimunes em ensaios clínicos até 2027. Espera-se que o Adalimumabe gere pagamentos iniciais significativos e royalties de longo prazo, que serão reinvestidos em mais pesquisa e desenvolvimento. Isto possibilitará que a Bio-Sourcing dimensione suas operações e traga biossimilares adicionais ao mercado.

“Nossa plataforma BioMilk é um divisor de águas para o setor de biofarmacêutica”, disse o Dr. Bertrand Merot, fundador e CEO da Bio-Sourcing. “O reconhecimento e o apoio financeiro do EIC Accelerator destaca o potencial transformador de nossa plataforma e sua importância em lidar com os desafios globais da saúde. Não estamos apenas avançando em nossa missão de tornar a bioterapêutica mais acessível com este financiamento, também estamos criando uma oportunidade para a Europa se posicionar como líder no mercado biofarmacêutico global.”

A Bio-Sourcing possui experiência na produção de bioterapêuticos, particularmente em anticorpos monoclonais, no leite de cabras especializadas. A plataforma BioMilk da Bio-Sourcing tira proveito da capacidade natural das cabras de produzir proteínas complexas em seu leite. Este método é cinco vezes mais econômico do que as abordagens tradicionais e reduz significativamente a pegada ambiental da produção.

A significância estratégica da plataforma BioMilk da Bio-Sourcing vai além da redução dos custos. Ao possibilitar a produção doméstica de biossimilares, a Bio-Sourcing vê um papel fundamental na contribuição para a soberania europeia na produção biofarmacêutica. Isto é particularmente importante em face às recentes crises globais no setor de saúde, que destacaram a necessidade de uma autossuficiência no fornecimento de produtos farmacêuticos essenciais.

A Bio-Sourcing também pretende expandir as instalações da empresa, incluindo a ampliação de uma unidade para a criação de cabras e a construção de uma planta de processamento industrial de leite.

Sobre a Bio-Sourcing

A Bio-Sourcing é uma empresa de biotecnologia que desenvolveu uma plataforma única, sustentável e rentável para a produção de uma nova geração de bioterapêuticos, particularmente anticorpos monoclonais. Sua plataforma de tecnologia é baseada na produção de bioterapêuticos no leite de cabra com o uso de tecnologias de edição de genoma e transferência nuclear.

www.bio-sourcing.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240924395212/pt/

Juliette Schmitt

juliette@ala.associates