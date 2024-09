A LambdaTest, uma plataforma de testes unificada baseada em nuvem, disponibiliza imediatamente os quatro modelos da série iPhone 16 para testes manuais e automatizados. Esse lançamento, que coincide com o lançamento global da série iPhone 16, capacita desenvolvedores e testadores a garantir que seus aplicativos Web e móveis sejam totalmente compatíveis com os mais recentes dispositivos da Apple e o sistema operacional iOS 18.

Com essa integração oportuna, os usuários agora podem testar seus aplicativos no iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, no primeiro dia de disponibilidade dos dispositivos. Seja em dispositivos reais ou em ambientes virtuais de teste, o LambdaTest permite que as empresas preparem seus aplicativos para o futuro, executando testes escalonáveis nos modelos mais recentes de iPhone, garantindo um desempenho perfeito em todos os dispositivos. Essa funcionalidade permite que as empresas identifiquem problemas rapidamente, melhorem o desempenho e aprimorem a experiência do usuário nos dispositivos mais recentes da Apple.

"A possibilidade de testar na série iPhone 16 desde o primeiro dia é um grande diferencial para nossos clientes, porque permite que eles fiquemàfrente da concorrência, garantindo que seus apps sejam compatíveis com a tecnologia mais recente assim que for lançada", afirmou Mayank Bhola, cofundador e chefe de produto da LambdaTest. "Estamos dedicados a fornecer soluções de teste de última geração que ajudam desenvolvedores e testadores a desenvolverem experiências digitais sem falhas".

Com a chegada da série iPhone 16, a LambdaTest continua a liderar o setor, oferecendo a infraestrutura de teste mais atualizada e abrangente para aplicativos Web e móveis. À medida que as empresas continuam a inovar e crescer, a LambdaTest permanece como parceira de confiança para garantir a compatibilidade de aplicativos em diversos dispositivos e plataformas.

Para começar a testar seus aplicativos na série iPhone 16 com o LambdaTest, acesse https://applive.lambdatest.com/app.

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é um ambiente de execução empresarial inteligente e multicanal que ajuda as empresas a reduzir drasticamente o tempo de lançamento no mercado por meio do Just in Time Test Orchestration (JITTO), garantindo lançamentos de qualidade e acelerando a transformação digital. Mais de 10.000 clientes corporativos e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de testes.

O Browser & App Testing Cloud permite que os usuários realizem testes manuais e automatizados de aplicativos Web e móveis em mais de 3.000 navegadores, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais diferentes.

O HyperExecute auxilia os clientes a executar e orquestrar grades de teste na nuvem para qualquer framework e linguagem de programação a velocidades impressionantes, reduzindo o tempo de testes de qualidade e auxiliando os desenvolvedores a criar software mais rapidamente.

Para mais informações, acesse https://lambdatest.com.

Para mais informações, entre em contato com press@lambdatest.com