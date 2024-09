Centro Universitário FAEP oferece suporte psicológico a alunos e comunidade

Setembro Amarelo é o mês dedicado às campanhas de prevenção ao suicídio e, dentro deste cenário, o número de jovens que já tentaram ou cometeram suicídio chama a atenção. Dados alarmantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, em 2021, um em cada cinco jovens brasileiros vítimas de bullying já considerou que a vida não valia a pena. Esse cenário destaca a importância de escolas e universidades assumirem um papel ativo na prevenção de problemas emocionais graves entre seus estudantes.

A professora Ana Cristina Tavares Oliveira, psicóloga e docente do Centro Universitário FAEP, reforça que o atendimento psicopedagógico é uma peça-chave para prevenir casos de suicídio e criar um ambiente universitário mais acolhedor. “O atendimento psicopedagógico é fundamental na estratégia de prevenção ao suicídio, ajudando a criar um ambiente educacional preparado para lidar com questões de saúde mental de forma proativa e eficaz”, explica Ana Cristina.

Ela pontua que uma das principais funções desse atendimento é a identificação precoce de sinais de alerta entre os estudantes, como mudanças bruscas de comportamento, queda repentina no desempenho acadêmico e desinteresse social. “Sinais como tristeza, ansiedade extrema, baixa autoestima e comportamento autodestrutivo precisam ser observados atentamente por educadores e pais. A identificação desses sinais e uma ação rápida podem salvar vidas”, destaca a psicóloga.

Além disso, Ana Cristina salienta que as instituições educacionais têm o potencial de criar um ambiente mais seguro e acolhedor ao integrar serviços de psicologia de maneira eficiente no cotidiano escolar. Ela sugere a criação de equipes multidisciplinares, compostas por psicólogos, pedagogos e educadores, que atuem de forma conjunta na identificação e resolução de problemas emocionais e comportamentais. “É essencial criar espaços onde os alunos se sintam seguros para falar sobre seus sentimentos e preocupações. A promoção de um ambiente de escuta e apoio é fundamental para que eles possam expressar suas angústias sem medo de julgamentos”, afirma a professora.

A pressão acadêmica e a transição para a vida universitária também são desafios significativos para a saúde mental dos alunos. “A mudança para o ensino superior e as exigências acadêmicas podem gerar altos níveis de estresse e ansiedade, impactando negativamente o bem-estar dos estudantes. Nesse contexto, o atendimento psicopedagógico oferece suporte por meio de orientação individual e coletiva, auxiliando os alunos a desenvolverem habilidades de enfrentamento e a se adaptarem à vida universitária”, explica Ana Cristina.

O atendimento psicopedagógico oferecido pelo Centro Universitário FAEP tem como objetivo apoiar os alunos de forma integral, promovendo não apenas o sucesso acadêmico, mas também o bem-estar emocional. “A instituição oferece acompanhamento psicopedagógico gratuito, que pode ser solicitado voluntariamente pelos alunos. Além disso, promovemos treinamentos e workshops para os educadores, ajudando-os a aprimorar suas práticas e a identificar possíveis sinais de sofrimento psíquico nos alunos”, comenta a professora.

Capelania Universitária: apoio emocional e espiritual

Além do atendimento psicopedagógico, a instituição também conta com o projeto Capelania Universitária, coordenado pelo professor Rui Caetano Vasconcelos da Silva, do curso de Teologia. O projeto oferece aconselhamento emocional e espiritual tanto aos alunos quanto à comunidade em geral. Lançado em 2021, o serviço é prestado por docentes e discentes do curso de Teologia e não se restringe a questões religiosas, acolhendo pessoas de diferentes crenças. "O objetivo é ajudar os indivíduos a superar crises existenciais e elaborar um projeto de vida, oferecendo acompanhamento em momentos de dificuldade”, explica o professor Rui.

Os atendimentos da Capelania podem ser presenciais ou remotos, permitindo que estudantes de todo o Brasil acessem o suporte. “Queremos oferecer um espaço onde as pessoas possam ser ouvidas, sem julgamentos. Em muitos casos, o simples ato de escutar pode fazer uma grande diferença”, ressalta Rui.

Para receber assistência pelo projeto basta enviar um e-mail para capelaniafaep@faep.edu.br ou preencher um formulário pelo link.

Ao oferecer tanto o atendimento psicopedagógico quanto a Capelania Universitária, a instituição busca criar uma rede de apoio robusta, capaz de ajudar seus alunos a enfrentar os desafios da vida acadêmica e pessoal.

Website: http://faep.edu.br