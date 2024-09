A Neuraptive Therapeutics Inc., uma empresa biofarmacêutica líder dedicada a novos tratamentos para lesões de nervos periféricos, anunciou hoje que os resultados preliminares de seu Estudo NEUROFUSE de Fase 2 em andamento serão apresentados na Reunião Anual da Sociedade Americana de Cirurgia da Mão (ASSH) de 2024, realizada de 19 a 21 de setembro em Minneapolis, MN. A apresentação, intitulada Safety and Efficacy of NTX-001 in the Treatment of Acute Single Transected Peripheral Nerve Injuries: A Phase 2 Randomized Controlled Trial (Segurança e eficácia do NTX-001 no tratamento de lesões agudas de nervos periféricos com transecção única: um estudo clínico controlado randomizado de fase 2), recebeu a designação de Top 10 Best Paper e será apresentada pelo Dr. David Brogan, da Universidade de Washington, durante a sessão de artigos científicos na quinta-feira, 19 de setembro.

A apresentação destacará as descobertas provisórias da análise de 24 semanas do Estudo NEUROFUSE, que avalia a segurança e a eficácia do NTX-001 em pacientes que sofrem de lesões agudas de nervos periféricos de extremidade superior com transecção única. O NTX-001 é uma combinação de medicamento e dispositivo projetada para melhorar a velocidade e a durabilidade da recuperação funcional quando usada junto com o reparo cirúrgico padrão. Esses resultados representam um marco importante no desenvolvimento contínuo do NTX-001 como uma nova opção de tratamento para lesões de nervos periféricos.

As principais descobertas intermediárias em 24 semanas incluem:

O NTX-001 demonstrou uma melhoria significativa nos escores totais do MHQ em 8 e 24 semanas após a operação, em comparação com o padrão de cuidado sozinho

Não houve achados de segurança associados ao uso do NTX-001

Em todos os momentos, os pacientes tratados com NTX-001 demonstraram uma redução significativa da dor pós-operatória em comparação com o padrão de cuidado sozinho

Esses resultados ressaltam o potencial do NTX-001 para melhorar a recuperação funcional em pacientes com lesões de nervos periféricos e corroboram o desenvolvimento contínuo.

Segundo o Dr. Brogan, autor principal do artigo e investigador principal na Universidade de Washington em St. Louis, “as transecções traumáticas de nervos periféricos são um problema não resolvido na cirurgia de mão e extremidades superiores, e o uso potencial da fusão PEG para enfrentar esse desafio tem ganhado considerável interesse entre os clínicos que lidam com essas lesões devastadoras. Esses dados que demonstram a melhoria na dor e nos resultados relatados pelos pacientes são um primeiro passo empolgante para atender às necessidades desses pacientes”.

“Temos o prazer de compartilhar esses resultados provisórios promissores do nosso estudo de Fase 2 do NTX-001 em uma conferência científica tão importante e esperamos compartilhar os resultados completos do estudo em futuras conferências científicas”, disse Evan Tzanis, diretor de Operações e chefe de P&D da Neuraptive Therapeutics, Inc. “Somos imensamente gratos a todos os envolvidos nesse estudo, incluindo os pesquisadores, a equipe de apoio nos centros clínicos, nossa equipe e, o mais importante, os pacientes que participaram do estudo”, disse Tzanis.

Sobre a ASSH

A Sociedade Americana de Cirurgia da Mão ou, American Society for Surgery of the Hand (ASSH), em inglês, é a mais antiga sociedade médica dedicadaàmão e extremidade superior. Sua missão é promover a ciência e a prática da cirurgia da mão e da extremidade superior por meio de educação, pesquisa e defesa em nome de pacientes e profissionais. Para informações adicionais, visite www.assh.org.

Sobre a Neuraptive Therapeutics, Inc.

A Neuraptive Therapeutics, Inc. dedica-seàinovação e ao desenvolvimento de produtos médicos e terapêuticos para reparar e regenerar os nervos periféricos. A empresa empenha-se em satisfazer as necessidades médicas não atendidas de pacientes e médicos que lidam com os desafios complexos de lesões nervosas.

Aviso sobre declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas sujeitas a vários riscos e incertezas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles previstos nas declarações prospectivas devido a vários fatores. A Neuraptive Therapeutics, Inc. se isenta de qualquer obrigação de atualizar as informações contidas nestas declarações prospectivas.

