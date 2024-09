AM Best elevou o Rating de Crédito de Emissor de Longo Prazo (ICR de Longo Prazo) para “bbb+” (Bom) de “bbb” (Bom) e revisou o ICR de Longo Prazo de positivo para estável e afirmou o Financial Strength Rating (FSR) de B++ (Bom) da BTG Pactual Resseguradora S.A. (BTG Re) (Brasil). A perspectiva do FSR é estável.

Os Ratings de Crédito (ratings) refletem a solidez do balanço patrimonial da BTG Re, o qual a AM Best avalia no nível muito forte, bem como seu desempenho operacional adequado, perfil empresarial neutro e gestão de risco empresarial apropriada.

As perspectivas estáveis ??dessas classificações refletem a expectativa da AM Best de que a BTG Re manterá sua avaliação de solidez do balanço patrimonial em um nível muito forte, apoiada pelo desempenho positivo de sua holding e pelas iniciativas implementadas pela administração.

A BTG Re é uma resseguradora doméstica no Brasil, operando predominantemente nos segmentos de fianças no Brasil, América Latina e, recentemente, em Portugal e Espanha, como parte da sua estratégia de expansão. A empresa também entrou recentemente na linha agrícola por meio de negócios assumidos de coligada, a TOO Seguros S.A. A controladora da BTG Re, o Banco BTG Pactual S.A. (BTG Pactual) [B3: BPAC11], fornece suporte operacional e capacidades de gerenciamento de risco e pode fornecer liquidez, se necessário.

Também refletido nas classificações da BTG Re está o impacto de seu perfil de crédito e o ambiente macroeconômico e político desafiador e volátil do Brasil, que continua a dificultar uma recuperação e estabilidade significativas no país. O BTG Pactual demonstrou melhora consistente em seus resultados e solidez de crédito ao expandir e diversificar suas operações; no entanto, as classificações da BTG Re são limitadas de certa forma por seu ambiente operacional doméstico.

A BTG Re mantém atributos autônomos sólidos em termos de desempenho operacional, incluindo baixos índices de perdas e despesas e o nível mais forte de capitalização ajustada ao risco, conforme medido pelo Índice de Adequação de Capital da Best (BCAR). A BTG Re produziu lucros positivos desde o início das suas operações, impulsionados por resultados de subscrição e renda de investimento. A BTG Re também se beneficia de um sólido programa de retrocessão que atenua suas exposições de subscrição; a retenção de resseguro da empresa permanece baixa. A análise da AM Best sobre a BTG Re se beneficia da expertise da BTG Pactual, decorrente de seu longo histórico com um portfólio de grandes empresas.

A AM Best continua monitorando a solidez do balanço patrimonial, o desempenho operacional, a capitalização ajustada ao risco e a execução de seu produto e expansão geográfica da BTG Re, juntamente com o perfil de crédito de sua controladora.

Ações de classificação positivas podem ocorrer se a empresa sustentar sua solidez do balanço patrimonial no nível mais forte ou melhor no médio prazo. Ações de classificação negativas podem ser efetuadas se ocorrer uma deterioração em seu perfil de negócios devidoàvolatilidade na economia do país, o que pode afetar o desempenho da empresa.

Este comunicado de imprensa refere-se às classificações de crédito que foram publicadas no website da AM Best. Para todas as informações deste comunicadoàimprensa e as suas divulgações relevantes, incluindo os dados do escritório responsável pela emissão de cada uma das classificações individuais referenciadas neste comunicado, por favor visite a ComunicadosàImprensa da AM Best.

Para obter mais informações sobre o uso e as limitações das opiniões declassificação de crédito consulte o Guia para as Classificações de Crédito da Best. Para obter informações sobre o uso adequado dos Ratings de Crédito da Best, Avaliações de Desempenho da Best, Avaliações Preliminares de Crédito da Best e comunicadosàimprensa da AM Best, por favor consulte o Guia para Uso Adequado de Ratings & Avaliações da AM Best.

AM Best é uma agência global de classificação de crédito, editora de notícias e provedora de análise de dados especializada na indústria de seguros. Sediada nos Estados Unidos, a empresa faz negócios em mais de 100 países, com escritórios regionais em Londres, Amsterdã, Dubai, Hong Kong, Cingapura e Cidade do México. Para mais informações, visite www.ambest.com.

