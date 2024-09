A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), uma das principais fornecedoras de ferramentas e serviços críticos para suporte a decisões na comunidade global de investimentos, lançou o MSCI Carbon Project Ratings para permitir que compradores, investidores e desenvolvedores de créditos de carbono avaliem melhor a qualidade e integridade dos projetos de carbono.

“Os mercados de carbono são fundamentais para acelerar a descarbonização e atingir as metas de zero emissões líquidas, mas apenas 5% dos projetos no mercado são considerados de altíssima integridade”, disse Guy Turner, chefe de Mercados de Carbono da MSCI. “A falta de confiança na qualidade e integridade dos projetos está fazendo com que alguns compradores, investidores e desenvolvedores hesitem”.

Para ajudar os clientes a lidar com esse desafio, o MSCI Carbon Project Ratings avalia mais de 4.000 projetos no mercado global de créditos de carbono1 para oferecer avaliações mais abrangentes, independentes e de qualidade institucional sobre integridade e riscos. Os critérios considerados na avaliação da MSCI incluem o impacto de um projeto no clima, no meio ambiente e na sociedade, tanto quanto riscos legais e éticos, incluindo crimes financeiros, fraude e sanções.

“O MSCI Carbon Project Ratings dá aos clientes a confiança necessária para apostar suas estratégias, capital e reputação em créditos de carbono, ao mesmo tempo em que lhes permite comparar créditos em todo o mercado, mitigar os riscos das decisões de investimento e cumprir as exigências de divulgação”, acrescentou Turner.

Por meio de uma metodologia transparente e baseada em regras que aproveita a independência e a experiência da MSCI na definição de padrões do setor para investimentos climáticos, cada projeto individual é avaliado em profundidade com base em seis critérios e mais de 50 subcritérios amplamente categorizados sob impacto de emissões e integridade de implementação. A classificação é uma composição dessas duas categorias e é baseada em uma escala de classificação de sete pontos, de AAA a CCC. Projetos classificados como AAA têm uma alta probabilidade de alcançar um impacto de emissões de 1 tonelada por crédito e serem implementados de uma maneira que apoie resultados sociais e/ou ambientais positivos, enquanto mantêm padrões legais e éticos.

O MSCI Carbon Project Ratings integra-se ao conjunto completo de soluções do MSCI Carbon Markets para fornecer percepções baseadas em integridade em todo o mercado, desde índices de preços baseados em integridade até avaliações do desempenho climático corporativo.

Sobre a MSCI Inc.

A MSCI é líder no fornecimento de ferramentas e serviços essenciais de suporte a decisões para a comunidade global de investimentos. Com mais de 50 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, possibilitamos melhores decisões de investimento, permitindo que os clientes compreendam e analisem os principais fatores de risco e retorno e criem carteiras mais eficazes com confiança. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa líderes do setor que os clientes usam para obter insights e aumentar a transparência em todo o processo de investimento. Saiba mais em www.msci.com.

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas segundo a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. As declarações prospectivas se referem a eventos ou desempenho futuros, envolvendo riscos que podem levar a resultados reais ou desempenho materialmente diferente, sendo que você não deve depositar confiança indevida nos mesmos. Os riscos que podem afetar resultados ou o desempenho estão no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o ano fiscal mais recente finalizado em 31 de dezembro, apresentadoàSEC. A MSCI não se compromete a atualizar quaisquer declarações prospectivas. Nenhuma informação contida aqui constitui recomendação de investimento ou deve ser considerada como tal. A MSCI não concede nenhum direito ou licença para uso de seus produtos ou serviços sem uma licença adequada. A MSCI NÃO CONCEDE GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, APTIDÃO A UMA DETERMINADA FINALIDADE OU DE OUTRA FORMA REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SE ISENTANDO DE TODA A RESPONSABILIDADE ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI.

1A partir de 15 de setembro de 2024

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

