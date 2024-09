A Hemi Labs anunciou uma rodada de investimentos de US$ 15 milhões para desenvolver e lançar a Hemi Network ("Hemi"). A Hemi é uma rede blockchain modular construída em Bitcoin e Ethereum, criada para oferecer expansão, segurança e interoperabilidade superiores.

A rede de testes incentivada Hemi já está no ar, e o lançamento de sua rede principal está previsto para o quarto trimestre de 2024.

“Estamos na expectativa de dar suporteàHemi Labsàmedida que trabalham em uma infraestrutura importante que conecta Bitcoin e Ethereum de modo modular e escalável. O enfoque da Hemi se alinha a nosso compromisso de dar suporte a projetos com foco em criar soluções práticas e descentralizadas com potencial a longo prazo", disse Alex Odagiu, Diretor de Investimentos da Binance Labs.

"A equipe da Hemi possui uma visão clara e convincente para liberar a capacidade de programação, portabilidade e potencial da Web3. Com um histórico distinto, estão posicionados de forma exclusiva para entregar", disse Ted Breyer na Breyer Capital.

"A Hemi vem transformando o modo como o Bitcoin e o Ethereum interagem, e não apenas propiciando uma ponte entre as duas maiores redes no ecossistema blockchain, mas uma superrede que une de maneira mais elegante as capacidades de ambas, disse Sam Kim da Big Brain Holdings.

"Observar a Hemi formar sua rede de testes e avançar rumoàrede principal me deu confiança em habilidades e capacidades da equipe", disse Stelian Balta, Fundador da HyperChain Capital. "O produto deles é bem projetado, tecnicamente impressionante e, o mais importante, funciona."

Unindo o Rei e a Rainha da Criptomoeda

Tentativas de integrar e expandir o Bitcoin e a Ethereum tendem a enfrentar o problema dentro de suas respectivas comunidades, resultando em um ecossistema fraturado. Em vez disto, a Hemi aborda Bitcoin e Ethereum como componentes de uma superrede maior. Isto trazàtona as melhores capacidades de ambas as redes e, por sua vez, possibilita uma nova classe de aplicações de blockchain anteriormente inatingíveis.

Os principais recursos do Hemi incluem:

Hemi Virtual Machine (hVM): Integra um nó de Bitcoin completo em uma Ethereum Virtual Machine (EVM), permitindo que os desenvolvedores usem ferramentas familiares para criar contratos inteligentes que funcionam tanto com Bitcoin quanto com Ethereum, mantendo total compatibilidade com versões anteriores de dApps e carteiras de EVM existentes.

Integra um nó de Bitcoin completo em uma Ethereum Virtual Machine (EVM), permitindo que os desenvolvedores usem ferramentas familiares para criar contratos inteligentes que funcionam tanto com Bitcoin quanto com Ethereum, mantendo total compatibilidade com versões anteriores de dApps e carteiras de EVM existentes. Capacidade de programação de Bitcoin: O Hemi Bitcoin Kit (hBK) libera o acesso direto ao contrato inteligente ao estado granular de Bitcoin, permitindo aplicações nativas de Bitcoin verdadeiramente confiáveis, como 'staking', mercados de empréstimos e mercados MEV, que antes eram impraticáveis.

O Hemi Bitcoin Kit (hBK) libera o acesso direto ao contrato inteligente ao estado granular de Bitcoin, permitindo aplicações nativas de Bitcoin verdadeiramente confiáveis, como 'staking', mercados de empréstimos e mercados MEV, que antes eram impraticáveis. Finalidade superior: O consenso Proof-of-Proof (PoP) da Hemi herda a segurança completa de Bitcoin de uma forma totalmente descentralizada e sem permissão, e fornece com eficiência a segurança do Bitcoin como serviço para outras redes de blockchain.

O consenso Proof-of-Proof (PoP) da Hemi herda a segurança completa de Bitcoin de uma forma totalmente descentralizada e sem permissão, e fornece com eficiência a segurança do Bitcoin como serviço para outras redes de blockchain. Portabilidade entre cadeias sem confiança: Os túneis da Hemi fornecem um modo seguro de mover ativos entre cadeias, que melhora muito os métodos de ponte tradicionais.

Os túneis da Hemi fornecem um modo seguro de mover ativos entre cadeias, que melhora muito os métodos de ponte tradicionais. Capacidade de programação de ativos: Os recursos incluem roteamento em cadeia, bloqueio de tempo, proteção por senha e transferências convenientes aos usuários, permitindo movimentação contínua de ativos sem a necessidade de moeda nativa da cadeia.

"A motivação pela qual estamos construindo se reflete na qualidade e entusiasmo de nossos investidores e parceiros do ecossistema", disse Jeff Garzik, um dos primeiros desenvolvedores de Bitcoin e co-fundador da Hemi Labs. “Eles compreendem a singularidade e o valor da abordagem da Hemi para expandir e integrar as duas principais redes de blockchain, aumentando o crescimento fenomenal e a energia nesta área em particular."

Sobre a Hemi

A Hemi Network (“Hemi”) é uma blockchain modular impulsionada por Bitcoin e Ethereum que oferece expansão, segurança e interoperabilidade superiores. A Hemi vê o Bitcoin e o Ethereum como componentes de uma superrede mais ampla, que libera novos níveis de capacidade de programação, portabilidade e potencial. A Hemi Labs é líder em desenvolver infraestruturas e ferramentas Web3, fundada pelo renomado desenvolvedor de Bitcoin, Jeff Garzik, e o pioneiro em segurança de blockchain, Max Sanchez. Saiba mais em https://hemi.xyz/.

Para mais informação, entre em contato com:

CLPR | hemi@clpr.agency