Alta do e-commerce estimula serviços de montagem de móveis

O comércio eletrônico brasileiro cresceu 9,7% nos três primeiros meses de 2024 em relação ao primeiro trimestre de 2023, conforme indicativos da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), publicados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

De acordo com o balanço, as vendas totais do e-commerce atingiram a marca de R$ 44,2 bilhões no primeiro trimestre deste ano, com um tíquete médio de R$ 492 por consumidor. Em 2023, o tíquete médio era de R$ 470.

Segundo Luiz Henrique Mello De Souza, diretor da Águia Montagem de Móveis - empresa que presta serviços de fretes, mudanças, carretos e montagem de móveis em diversos estados do Brasil -, a expansão do mercado virtual impulsiona, entre outros setores, o mercado de serviços de montagem de móveis.

“O segmento [de montagem de móveis] está em crescimento, impulsionado por diversos fatores, incluindo o aumento das vendas de móveis on-line, o crescimento de móveis modulares e o desejo de conveniência dos consumidores”, explica.

Linhas “faça você mesmo” e modulares lideram demanda de montagem

Souza conta que os móveis que mais demandam serviços de montagem geralmente são aqueles que vêm desmontados, como os que fazem parte de linhas “faça você mesmo” ou modulares: “Esses móveis são populares por serem mais acessíveis e fáceis de transportar”, explica.

Segundo o diretor da Águia Montagem de Móveis, guarda-roupas, camas, estantes e racks para TV estão entre os principais móveis que necessitam de montagem no país.

“Os brasileiros também procuram o serviço de montagem de móveis para cômodas, mesas de escritório e escrivaninhas, cadeiras de escritório e móveis modulados e planejados, além de móveis de jardim, poltronas e sofás reclináveis e móveis infantis”, complementa.

