Setor de seguros cresce 15,3% e seguro auto se destaca

No dia 09 de agosto, na divulgação da sua síntese mensal referente ao mês de junho, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou que o setor de seguros fechou o primeiro semestre de 2024 com uma taxa de 15,3% de crescimento. Essa porcentagem está relacionada a uma arrecadação de R$ 209,58 bilhões do setor supervisionado.

Segmento de danos

Os tipos de seguro do segmento de danos objetivam resguardar o patrimônio do segurado, seja frente a uma perda material ou financeira.

Esse segmento apresentou uma alta de 6,9% na arrecadação de prêmios, havendo uma movimentação de R$ 64,7 bilhões, no primeiro semestre. A sinistralidade se mantém acima da média registrada, sendo de 55,4% até o mês de junho, apesar de ter ocorrido uma queda em relação ao mês anterior.

Alguns dos principais produtos do segmento se referem aos seguros de veículo, tais como:

seguro auto;

seguro de automóveis de luxo;

seguro frota;

seguro de transporte de cargas;

seguro de ônibus.

O valor dos seguros de veículo são variáveis, dependendo do tipo de cobertura contratada, do veículo, da idade do motorista registrado, do local de moradia, entre outros. Os planos mais baratos tendem a cobrir apenas o roubo do veículo, enquanto outros podem cobrir reparos. Segundo a síntese mensal da Susep referente a junho, 42,2% do total de prêmios dos seguros de danos dizem respeito à linha de negócios de automóvel.

Segmento de pessoas

Os seguros pessoais são aqueles que visam proteger financeiramente o contratante, ou sua família, em casos de acidentes pessoais. Seus principais produtos são:

seguro de vida;

seguro de acidentes pessoais;

seguro funeral;

seguro viagem.

O segmento apresentou um crescimento de 22,5% no primeiro semestre de 2024, se comparado ao mesmo período de 2023. Isso significa uma arrecadação de R$ 122,25 bilhões.

Vale destacar o seguro de vida, que apresentou um crescimento de 14,6% em relação ao primeiro semestre de 2023, e um acúmulo de R$ 16,38 bilhões. A sua finalidade é oferecer proteção financeira à família do segurado em caso de morte, acidente ou doença. Ele pode ser estendido ao cônjuge e aos filhos, garantindo segurança financeira em contextos nos quais ocorre algum tipo de infortúnio com o responsável pela provisão do lar.

Por não ser considerado herança, é impedido o seu uso para pagamentos de dívidas. Além disso, o produto está isento de impostos e não é parte do inventário. Há coberturas adicionais, tais quais Morte Natural ou Acidental, Invalidez, Diárias por Incapacidade Temporária e Despesas com Funeral. Um de seus diferenciais frente a outros tipos de seguro é o fator idade, que influencia diretamente a precificação. Algumas empresas possuem restrição de contratação para pessoas com mais de 65 anos, mas há aquelas que fornecem produtos específicos voltados para pessoas com até 80 anos.





Geral

Juntos, os segmentos de seguros de danos e de pessoas apresentaram um crescimento de 10,11%, se comparado ao primeiro semestre de 2023, referindo-se a um valor de R$ 98,91 bilhões de arrecadação. O crescimento do segundo trimestre de 2024 superou o do primeiro, que havia sido de 13,7%.

A contratação de um seguro funciona como uma proteção financeira e, frente a situações adversas, oferece maior estabilidade ao segurado. Para fazer uma cotação, basta contatar uma corretora e fornecer as informações necessárias.

