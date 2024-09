A Percona, líder global em software e serviços de banco de dados de código aberto de nível empresarial, anunciou hoje que sua nova e revolucionária plataforma de banco de dados, Percona Everest, está agora disponível ao público. O Percona Everest é uma plataforma de banco de dados nativa da nuvem e de código aberto, idealizada para oferecer recursos básicos e conveniências semelhantes fornecidos por ofertas de banco de dados como serviço (DBaaS), mas sem o ônus do bloqueio do fornecedor e desafios associados.

O Percona Everest facilita o trabalho de desenvolvedores, engenheiros de controle de qualidade, engenheiros de DevOps, administradores de banco de dados e qualquer pessoa que possa se beneficiar da implantação e gerenciamento de autoatendimento do MySQL, PostgreSQL e MongoDB no Kubernetes. O Percona Everest simplifica o gerenciamento de banco de dados e torna possível a padronização da implantação de bancos de dados em diferentes nuvens e ambientes. O Percona Everest ajuda as empresas a acelerarem as operações comerciais por meio de sua arquitetura de infraestrutura de banco de dados nativa em nuvem confiável, escalável e segura.

“O Percona Everest representa uma mudança de paradigma no gerenciamento de bancos de dados nativos da nuvem em Kubernetes”, disse Ann Schlemmer, CEO da Percona. “Após vários anos de crescimento significativo no mercado de DBaaS público, as empresas resistem às soluções de DBaaS público que cultivam ativamente o bloqueio, limitando a flexibilidade e aumentando os custos para os clientes. Desenvolvemos o Percona Everest para combater estes problemas ao proporcionar aos nossos clientes as conveniências das principais ofertas públicas de DBaaS, mas sem as limitações.”

Enquanto as empresas procuram desenvolver mais produtos e serviços na nuvem, muitos estão começando a descobrir uma série de custos ocultos associados às ofertas populares de DBaaS público. Mesmo quando comparados a outros tipos de soluções proprietárias, “como um serviço”, as ofertas públicas de DBaaS podem ser especialmente eficazes no cultivo do bloqueio pelo fornecedor, o que torna extremamente difícil para os clientes manterem o controle sobre o acesso aos dados, as configurações de banco de dados e os custos da nuvem.

O Percona Everest foi idealizado com essas mesmas questões em mente. Ao contrário das ofertas tradicionais de DBaaS, o Percona Everest não funciona como infraestrutura hospedada. Em vez disso, o Percona Everest permite que as empresas ofereçam e gerenciem clusters de bancos de dados de código aberto de alto desempenho no Kubernetes usando a infraestrutura que controlam, seja uma nuvem de sua escolha, local ou ambas. Consequentemente, os usuários do Percona Everest mantêm o controle sobre questões de missão crítica, incluindo o acesso aos dados, configuração de banco de dados e custos associadosàexecução de bancos de dados em nuvem. O Percona Everest amplia os benefícios da engenharia de plataforma para provisionamento e gerenciamento de banco de dados.

Multibanco de dados, multicluster, recursos abrangentes combinados com suporte especializado

O Percona Everest reúne o provisionamento e o gerenciamento automatizados de vários bancos de dados em diferentes ambientes, tudo em uma única interface de usuário intuitiva e multinuvem. Ao aproveitar a automação, os usuários podem criar instâncias de banco de dados MySQL, MongoDB e PostgreSQL prontas para uso empresarial em minutos. O Percona Everest permite a criação de bancos de dados pré-configurados com parâmetros e configurações ideais para os recursos disponíveis. Os principais recursos incluem:

Suporte a vários bancos de dados : gerencie inúmeras tecnologias de bancos de dados, incluindo MySQL, MongoDB e PostgreSQL, em uma plataforma unificada.

: gerencie inúmeras tecnologias de bancos de dados, incluindo MySQL, MongoDB e PostgreSQL, em uma plataforma unificada. Implantações baseadas em Kubernetes: execute ambientes de desenvolvimento e bancos de dados no Kubernetes para automatizar o gerenciamento e provisionamento de bancos de dados, que simplificam e aceleram o desenvolvimento de aplicativos.

execute ambientes de desenvolvimento e bancos de dados no Kubernetes para automatizar o gerenciamento e provisionamento de bancos de dados, que simplificam e aceleram o desenvolvimento de aplicativos. Implantações multinuvem e no local : implante bancos de dados em múltiplas nuvens ou infraestrutura local, incluindo o OpenShift, para garantir redundância, alta disponibilidade e soberania de dados.

: implante bancos de dados em múltiplas nuvens ou infraestrutura local, incluindo o OpenShift, para garantir redundância, alta disponibilidade e soberania de dados. Implantações privadas e personalizadas : mantenha a privacidade e a segurança do ambiente do banco de dados com implantações privadas, permitindo a personalização de cada item da configuração do banco de dados.

: mantenha a privacidade e a segurança do ambiente do banco de dados com implantações privadas, permitindo a personalização de cada item da configuração do banco de dados. Interface de usuário intuitiva: simplifique tarefas administrativas com capacidade para adicionar e gerenciar locais de armazenamento, monitorar endpoints, classes de armazenamento e outras configurações padrão a partir de uma interface central.

simplifique tarefas administrativas com capacidade para adicionar e gerenciar locais de armazenamento, monitorar endpoints, classes de armazenamento e outras configurações padrão a partir de uma interface central. Monitoramento abrangente: obtenha informações sobre métricas de desempenho, análise de consultas e muito mais com a ferramenta integrada Percona Monitoring and Management (PMM).

obtenha informações sobre métricas de desempenho, análise de consultas e muito mais com a ferramenta integrada Percona Monitoring and Management (PMM). Integração de logon único (SSO): centralize a autenticação do usuário, simplifique o acesso e melhore a segurança em todas as suas implantações de banco de dados.

centralize a autenticação do usuário, simplifique o acesso e melhore a segurança em todas as suas implantações de banco de dados. Recuperação de desastres: mantenha a continuidade dos negócios com ferramentas que suportam a alta disponibilidade e recuperação de desastres.

A Percona oferece suporte de nível empresarial aos usuários do Percona Everest e a todas as suas implantações de banco de dados. Mantendo o espírito de flexibilidade e escolha da Percona, os usuários do Percona Everest podem optar por gerenciar sua plataforma de banco de dados nativa da nuvem de forma independente ou com a ajuda e o suporte da equipe de especialistas em desempenho de banco de dados da Percona. A equipe da Percona está sempre disponível para ajudar qualquer empresa que esteja fazendo a transição para implantações baseadas em Kubernetes.

Os primeiros usuários se beneficiam e constroem com o Percona Everest

No início deste ano, a Percona apresentou o Everest a um restrito grupo de clientes. A adoção tem crescido de maneira constante e os usuários têm elogiado os benefícios da plataforma.

“Durante o processo de desenvolvimento de nosso serviço DBaaS para clientes, sabíamos que as empresas desejariam os benefícios de tecnologias como Kubernetes e serviços nativos da nuvem, evitando, ao mesmo tempo, os aspectos de alto custo e extremamente desafiadores de executá-los elas mesmas”, disse Handoyo Sutanto, CEO e cofundador da Lyrid. “Com o Percona Everest, construímos um serviço de banco de dados totalmente gerenciado e flexível para os nossos clientes, que podemos proporcionar sem os níveis de bloqueio e despesas associados a outros provedores de nuvem.”

Gifford Holmquist, da Samaritan's Purse, declarou: "Migramos da nuvem pública para o Percona Everest para controlar nossos próprios dados, reduzir custos e evitar o bloqueio de fornecedores sempre que possível. Atingimos cada um desses objetivos e estamos muito felizes com a mudança. Foi uma decisão muito bem-sucedida”.

Saiba mais sobre o Percona Everest visitando a seção de documentação do site Percona.

Sobre a Percona

A Percona é uma empresa de software, suporte e serviços de banco de dados de código aberto de classe mundial. A organização se dedica a ajudar as empresas a garantir que seus bancos de dados – e os aplicativos que dependem deles – sejam seguros, compatíveis, de alto desempenho e altamente disponíveis. A partir de uma combinação única de experiência em banco de dados e software de código aberto e de nível corporativo, a Percona capacita as organizações com a liberdade de escolha, a liberdade de criar e a liberdade de inovar com velocidadeàmedida que crescem. Para obter mais informações, acesse www.percona.com.

