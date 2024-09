Parse Biosciences, líder em oferecer soluções de sequenciamento de células individuais acessíveis e escaláveis, anunciou hoje que Kaitie Kramer se uniuàempresa como vice-presidente de marketing. Ela irá liderará a estratégia de marketing da empresa e seu crescente portfólio de soluções de células únicas, incluindo as plataformas Evercode™ Whole Transcriptome, Evercode™ TCR, Evercode™ BCR e CRISPR Detect.

“À medida que a Parse obtém participação de mercado nos EUA e no exterior, continuamos contratando pessoas talentosas que podem nos liderar na próxima fase de nosso crescimento", indicou o Diretor Executivo e Co-Fundador da Parse, Alex Rosenberg, PhD. "O profundo nível de experiência de Kaitie neste mercado será uma grande vantagem para a Parse e temos a felicidade de tê-la como parte de nossa equipe de liderança daqui para frente."

Kramer traz mais de 20 anos de experiência em biotecnologia comercial para o cargo e se uneàParse da Twist Bioscience, onde trabalhou como diretora sênior de marketing comercial, supervisionando importantes iniciativas para ajudar a impulsionar o crescimento e o reconhecimento da marca. Ela também traz ampla experiência em biologia celular geral e de células individuais para a função. Enquanto atuava como a primeira especialista em vendas de sequenciamento de células individuais da Illumina, Kramer foi parte da equipe que ajudou a trazer ampla conscientização para novas aplicações e casos de uso de sequenciamento de células individuais.

Anteriormente, ela ocupou cargos seniores de marketing e desenvolvimento de negócios na Thermo Fisher Scientific, Illumina e Irvine Scientific. Ela é bacharel em genética pela University of Wisconsin-Madison.

Kramer observou: "Estou animada por fazer parte da organização Parse Biosciences, onde estamos claramente liderando a transformação na biologia de células individuais. A equipe Parse tem um histórico comprovado de oferecer soluções inovadoras e de alto nível, destinadas a tornar as tecnologias de células individuais acessíveis e disponíveis a todos, enquanto proporciona escalabilidade incomparável." Kramer continuou: "É inspirador ver como nossos clientes usam as ferramentas Parse para avançar a biologia. Ser parte desta equipe e ajudar a impulsionar o futuro da biologia de células individuais com nossos clientes incríveis é uma honra."

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.

Com tecnologia desenvolvida na Universidade de Washington pelos cofundadores Alex Rosenberg e Charles Roco, a Parse arrecadou mais de US$ 50 milhões em capital e agora é utilizada por 2.000 clientes ao redor do mundo. Seu crescente portfólio de produtos inclui Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Gene Capture e uma solução de análise de dados.

A Parse Biosciences tem sede no vibrante distrito de South Lake Union, em Seattle, onde recentemente se expandiu a uma nova sede e um laboratório de última geração. Para saber mais, acesse https://www.parsebiosciences.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240917570878/pt/

Jay Roberts, SRPR

jay@shevrushpr.com | 917.696.2142