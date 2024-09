CURITIBA, Brasil, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Pipefy, líder global em soluções de automação de processos de negócios (BPA) orientada por IA, anunciou hoje que a executiva sênior de tecnologia Rafaela Costa se juntouàPipefy como Vice-Presidente Global de Alianças e Canais e Serviços Profissionais.



Antes de ingressar na Pipefy, Costa ocupou vários cargos de liderança, onde gerenciou e entregou programas de Tecnologia em larga escala, para Organizações de Serviços e Unidades de Empresas na América Latina e EMEA. Na Salesforce, ela atuou como Vice-Presidente - Líder de Serviços Profissionais da América Latina. Na Microsoft, Costa ocupou vários cargos de liderança, incluindo Líder de Experiência do Cliente e Parceiro da Microsoft Brasil e Líder de Engenharia de Campo Premier. Na Nortel Networks, ela atuou como Líder da Unidade de Serviços para o Sul da Europa (Portugal, Espanha, Itália e Grécia), supervisionando todas as Operações.

“Rafaela é líder visionária e forte mentora, ajudando a capacitar as equipes a entregar resultados excelentes”, disse Alessio Alionco, Fundador e CEO da Pipefy.

"Estou muito contente em contribuir para a missão da Pipefy de capacitar organizações em todo o mundo a serem mais eficientes agora aprimoradas com a solução de automação de fluxo de trabalho orientada por IA da Pipefy", disse Rafaela Costa. “Um dos principais focos da minha liderança será promover uma abordagem centrada no cliente. Ao integrar Serviços Profissionais com Canais e Alianças, pretendemos aprimorar o ecossistema da Pipefy. Esse alinhamento é crucial para a oferta de experiências perfeitas e maximização do valor que oferecemos aos nossos clientes em todo o mundo.”

Costa é bacharel em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, no Brasil, juntamente com Educação Executiva pelo INSEAD.

Sobre a Pipefy

A Pipefy oferece uma plataforma líder de automação de processos de negócios que aumenta a produtividade e a eficiência da equipe, centraliza dados e padroniza processos para equipes de TI, Finanças e Seguros, RH, Operações do Cliente e muito mais. Por meio de sua automação de processos sem código e estrutura de IA, a Pipefy ajuda as empresas a alcançar eficiência operacional e produtividade ideal para todas as equipes em todos os departamentos. Para mais informação, visite www.pipefy.com.

Para mais informações de mídia, contate:

Lisa Hendrickson, LCH Communications em nome da Pipefy

lisa@lchcommunications.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9231949)