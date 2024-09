Adotar um gato implica em saber retribuir o amor com muito carinho

Nos últimos anos os gatos ganharam o coração dos tutores, e as análises mais recentes mostram que seu crescimento superou o de qualquer outro animal de estimação.

De acordo com o Censo Pet 2022, promovido pelo Instituto Pet Brasil, a população de gatos domésticos no fim de 2021 no país totalizava 27,1 milhões de indivíduos, um aumento de 6% em comparação com o ano anterior, quando havia cerca de 25,6 milhões desses pets em todo o Brasil. Entre os dois anos, o Censo mostrou que foi o maior crescimento entre todos os animais de estimação.

“Os gatos são venerados e associados a símbolos culturais e religiosos em muitas tradições espalhadas pelo mundo. Na Europa, durante a Idade Média, eram considerados raros, preciosos, e eram valorizados por suas habilidades de caça e companhia”, pontua Vininha F. Carvalho, ambientalista e editora da Revista Ecotour News.

Na mitologia egípcia os gatos eram reverenciados como criaturas sagradas e associados a divindades como a deusa Bastet, cuja representação incluía uma cabeça de gato, enquanto no contexto romano simbolizavam liberdade.

Os gatos desempenham um papel significativo como terapeutas, oferecendo conforto emocional e apoio para pessoas em uma variedade de contextos. Em locais como lares com crianças, hospitais e casa de repouso para idosos, os gatos demonstram uma capacidade surpreendente de estabelecer vínculos afetivos profundos com os humanos.

A veterinária Ana Paula Reis, nefrologista do Veros Hospital Veterinário explica que as doenças renais em gatos, são bastante comuns e, muitas vezes, graves. “A doença renal crônica é algo muito delicado e muitas vezes pouco perceptível pelos tutores, visto que os sintomas frequentemente podem ser difíceis e sutis de detectar nos estágios iniciais da doença”, esclarece a profissional.

A veterinária alerta que os sinais de doença renal em animais de estimação podem incluir aumento da sede e do volume de urina, perda de apetite, perda de peso, vômitos, diarreia, mau hálito e mudanças na aparência da urina.

Adotar um felino é uma decisão que não tem efeito colateral se houver uma preparação e muita dedicação. Assim como qualquer outro pet, é um processo de adaptação tanto para o animal quanto para o humano. “No próximo dia 4 de outubro será comemorado pelo 24º ano consecutivo o Dia Nacional de Adotar um Animal e ter um gato como companheiro é uma boa opção”, finaliza Vininha F. Carvalho.

